Η Ουγγαρία μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία - Ο όρος που θέτει

Η Ουγγαρία μπλόκαρε ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο για να παράσχει στο Κίεβο τα επειγόντως απαραίτητα κεφάλαια για τον κρατικό προϋπολογισμό και τις στρατιωτικές προσπάθειες αντίστασης στη ρωσική εισβολή, λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

«Μπλοκάρουμε το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία μέχρι να ξαναρχίσει η διαμετακόμιση πετρελαίου προς την Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα», έγραψε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο στο X.

«Η Ουκρανία εκβιάζει την Ουγγαρία μπλοκάροντας τη διαμετακόμιση πετρελαίου σε συντονισμό με τις Βρυξέλλες και την ουγγρική αντιπολίτευση, για να διαταράξει τον εφοδιασμό προς την Ουγγαρία και να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων πριν από τις εκλογές», συνέχισε ο υπουργός.

Δημοσιεύματα των Financial Times, επικαλούμενα τέσσερις εμπιστευτικές πηγές, αναφέρουν ότι ο Ούγγρος πρέσβης στην ΕΕ εξέφρασε σήμερα αντιρρήσεις για την έκδοση κοινού χρέους. Σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο μεταξύ των ηγετών της ΕΕ, το δάνειο θα είχε χορηγηθεί βάσει του τύπου ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ 24 κρατών μελών: Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία αποχώρησαν, αλλά συμφώνησαν να εγκρίνουν τη χρήση του περιθωρίου του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύηση για την έκδοση κοινού χρέους, μια απόφαση που απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών.

Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, η έκδοση ενός προγράμματος 8 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξαρτάται επίσης από το δάνειο της ΕΕ.

Το πλαίσιο είναι οι πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης, με τη δεύτερη να βρίσκεται εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των εκλογών του Απριλίου.

Το κόμμα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, που πρόσκειται στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι αντίθετο στην υποστήριξη της Ουκρανίας, υστερεί κατά δέκα μονάδες από το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Όρμπαν έχει εντείνει την αντι-ουκρανική ρητορική του, κατηγορώντας την αυτήν την εβδομάδα ότι διαταράσσει τις ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα και ότι δεν τον επισκευάζει για πολιτικούς λόγους (η Ουκρανία αποδίδει τη διαταραχή στις ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές).

