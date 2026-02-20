Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: 7 τρόποι με τους οποίους άλλαξε ο κόσμος

Snapshot Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε παγκόσμια αναδιάταξη συμμαχιών, με χώρες να χωρίζονται σε υποστηρικτές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και αδέσμευτα κράτη που αποφεύγουν τη δέσμευση.

Η σύγκρουση επιτάχυνε την επανεκτίμηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ενίσχυσε το ΝΑΤΟ και προκάλεσε αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών, ενώ η εισβολή ανέδειξε νέους τύπους πολέμου μέσω drones και κυβερνοεπιθέσεων.

Οι πυρηνικές απειλές της Ρωσίας έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, αυξάνοντας την ανησυχία για την παγκόσμια ασφάλεια, αν και θεωρούνται εν μέρει τακτικές εκφοβισμού.

Ο πόλεμος προκάλεσε κρίσεις στην παγκόσμια ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, οδηγώντας την Ευρώπη σε απεξάρτηση από ρωσικά καύσιμα και επιτάχυνση της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ρωσία απομονώθηκε διεθνώς, με βαριές κυρώσεις να πλήττουν την οικονομία και στρατιωτική αδυναμία να αποκαλύπτεται, ενώ η Ουκρανία ενισχύθηκε εσωτερικά και διεθνώς, επιτυγχάνοντας καθεστώς υποψήφιας χώρας για την ΕΕ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν απείλησε μόνο τη σταθερότητα της Ευρώπης, αλλά επηρέασε την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, δημιουργώντας αλυσιδωτά σοκ σε έναν κόσμο που μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει από την πανδημία COVID-19.

1. Αναδιάταξη – μεταβαλλόμενες συμμαχίες

Η πραγματοποίηση ενός μεγάλου πολέμου που ξέσπασε στην Ευρώπη μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια μιας υποβόσκουσας σύγκρουσης δημιούργησε τρεις διαφορετικές ομάδες εθνών: εκείνων που τάχθηκαν με τη Ρωσία του Πούτιν, εκείνων που υποσχέθηκαν υποστήριξη στην Ουκρανία και μιας ομάδας αδέσμευτων εθνών που αντιστέκονταν στην εμπλοκή ή/και αντιστάθμιζαν τα στοιχήματά τους.

Τα κράτη της ΕΕ αντέδρασαν γρήγορα με σημαντικές κυρώσεις και δράση κατά της Ρωσίας. Παρά τον κάποιο κατακερματισμό - για παράδειγμα, στο ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου και την απροθυμία της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης και άλλα όπλα, το μπλοκ παρέμεινε κυρίως ενωμένο, ενάντια στις ρωσικές προσδοκίες και ελπίδες. «Η ΕΕ έχει δείξει αποφασιστικότητα και ενίοτε ενότητα στην αντίδρασή της στον πόλεμο», λέει ο Pepijn Bergsen, ερευνητής στο πρόγραμμα Chatham House Europe.

Αλλού, υπήρχε λιγότερη αλληλεγγύη με την Ουκρανία. Ο Πούτιν, όπως ήταν αναμενόμενο, τάχθηκε υπέρ παλαιών συμμάχων, όπως ο Μπασάρ αλ-Άσαντ της Συρίας και ο Αλεξάντερ Λουκασένκο της Λευκορωσίας, και σφυρηλάτησε μια στενότερη στρατηγική σχέση με το Ιράν.

Πούτιν και Τραμπ

Μια εβδομάδα μετά την εισβολή, το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που καταδίκαζε την επιθετικότητα της Ρωσίας εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Ωστόσο, υπήρξαν 35 αποχές, μεταξύ των οποίων τρία κράτη της Κοινοπολιτείας - η Νότια Αφρική, το Πακιστάν και η Ινδία. Στην Ασία, μόνο μια χούφτα κυβερνήσεων τάχθηκαν σθεναρά υπέρ της Ουκρανίας - η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Οι μεγαλύτερες ανερχόμενες δυνάμεις της περιοχής - η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία - αρνήθηκαν όλες να πάρουν θέση.

«Ενώ πολλοί στη Δύση ήλπιζαν ότι η εισβολή της Ρωσίας θα συσπειρώσει τα έθνη στον αναπτυσσόμενο κόσμο πίσω από μια τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η Ασία έχει απορρίψει σε μεγάλο βαθμό τις δυτικές προσεγγίσεις της σύγκρουσης ως μάχη μεταξύ ισχύος και δικαιώματος», λέει ο Ben Bland, διευθυντής προγράμματος Ασίας-Ειρηνικού του Chatham House. «Παρόλο που μπορεί να θεωρούν τη Ρωσία έναν ολοένα και πιο αδέξιο εταίρο, τα περισσότερα ασιατικά έθνη επιλέγουν ρεαλιστικά να διατηρήσουν τις σχέσεις τους για έναν συνδυασμό οικονομικών, στρατιωτικών και διπλωματικών λόγων».

Η μετατόπιση έχει αντικατοπτριστεί και σε μεγάλο μέρος της Αφρικής, λέει ο διευθυντής προγράμματος Αφρικής του Chatham House, Δρ Alex Vines, τονίζοντας ότι οι περισσότερες αποχές (51%) που καταδίκασαν την εισβολή της Ρωσίας στον ΟΗΕ προήλθαν από αφρικανικές χώρες, σηματοδοτώντας μια μερική αναβίωση αυτής που ήταν η προεπιλεγμένη θέση πολλών αφρικανικών εθνών στον Ψυχρό Πόλεμο.

Το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τόσο τις τακτικές όσο και τις στρατηγικές συμφωνίες, λέει η αναπληρώτρια διευθύντρια του Chatham House για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Δρ. Sanam Vakil, παρέχοντας στη Ρωσία υποστήριξη για την υπέρβαση των κυρώσεων και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, ενώ, σε αντάλλαγμα, η Μόσχα παρείχε επιτήρηση για να βοηθήσει την Τεχεράνη να καταστείλει τις πρόσφατες εγχώριες διαμαρτυρίες.

Η Τουρκία έχει επίσης αναδειχθεί ως ένας σημαντικός νέος διπλωματικός παράγοντας - βοηθώντας αρχικά στη διαμεσολάβηση προς μια συμφωνία για την υπέρβαση του αποκλεισμού εξαγωγών των σιτηρών, λειτουργώντας ως ανθρωπιστική βάση για ανταλλαγές ομήρων και φιλοξενώντας μέχρι σήμερα -αποτυχημένες- ειρηνευτικές συνομιλίες.

2. Ασφάλεια – επαναχάραξη των ορίων

Ευρωπαϊκή ασφάλεια και ΝΑΤΟ: «Για πολλούς από τους γείτονες της Ρωσίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι είχαν δίκιο στην ανάλυσή τους για την απειλή που θέτουν οι περιφερειακές φιλοδοξίες της Μόσχας», λέει η Alice Billon-Galland, ερευνήτρια στο πρόγραμμα Europe. Πριν από την εισβολή της Ρωσίας, ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, δεν είχαν καταφέρει να προσαρμοστούν στις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες στην περιοχή και οι ενέργειες της Ρωσίας θα οδηγούσαν σε μια δραματική επανεκτίμηση της ευρωπαϊκής στάσης ασφαλείας.

Πράγματι, οι ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν με σημαντικές αυξήσεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, με πιο αξιοσημείωτη τη δέσμευση της Γερμανίας στο 2% του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα, ο πόλεμος έχει επιταχύνει ενέργειες που ήταν «αδιανόητες» πριν από τον πόλεμο, λέει η Kataryna Wolczuk, αναπληρώτρια ερευνήτρια στο πρόγραμμα Chatham House για τη Ρωσία και την Ευρασία, όπως η ταχεία διαδικασία για την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην ΕΕ από την Ουκρανία εντός τριών μηνών.

Ντόναλντ Τραμπ, και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο Trump Towe στη Νέα Υόρκη. (2024) AP/Julia Demaree Nikhinson

Ομοίως, ο προϋπολογισμός από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ειρήνη, που χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει χρησιμοποιηθεί πέντε φορές, παρέχοντας δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και υλικό για την άμυνα της Ουκρανίας. Η εισβολή της Ρωσίας ενίσχυσε επίσης την αποτρεπτική στάση του ΝΑΤΟ και αύξησε την παρουσία του στην Ανατολική Ευρώπη. Ο Πούτιν «κατάφερε να φέρει το ΝΑΤΟ πιο κοντά από ποτέ», λέει ο Jamie Shea, με μεγαλύτερες ασκήσεις, μεγαλύτερη ετοιμότητα και στρατηγικές ενίσχυσης.

Η Φινλανδία και η Σουηδία, δύο χώρες που μέχρι την έναρξη του πολέμου απέκλειαν την ένταξη στο ΝΑΤΟ για να αποφύγουν τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, εντάχθηκαν το 2023 στη συμμαχία σε μια ιστορική αλλαγή. Κριτικά, η υποστήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και την ασφάλεια στην Ευρώπη φαίνεται επίσης να εδραιώνεται, αν και αυτό είναι κάτι που η διευθύντρια προγράμματος του Chatham House για τις ΗΠΑ και την Αμερική, Δρ. Leslie Vinjamuri, λέει ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο μετά από τέσσερα χρόνια ενός προέδρου των ΗΠΑ που «φλέρταρε» με τον Πούτιν.

Λέει: «Η παραμέληση της ευρωπαϊκής ασφάλειας όχι μόνο θα υπονόμευε την τάξη ασφαλείας, αλλά θα υπονόμευε και την ευρύτερη προσπάθεια διαχείρισης του ρόλου της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό, στην Ευρώπη και σε πολυμερείς θεσμούς». Οι προθέσεις της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους δυτικούς συμμάχους, ιδίως τις ΗΠΑ. Αν και πολλοί παρατηρητές αμφιβάλλουν, η CIA προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Κίνα σχεδιάζει να καταλάβει την Ταϊβάν έως το 2027 και ο κόσμος παρακολουθεί τώρα στενά.

Ο πρόεδρος Σι είχε θεωρήσει αρχικά ότι η εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν γρήγορη και τώρα έχει αποστασιοποιηθεί σε κάποιο βαθμό από τον Πούτιν μετά από έναν παρατεταμένο πόλεμο που έχει προκαλέσει μια σκληρή δυτική αντίδραση. Για μια κινεζική οικονομία που αγωνίζεται, η απομόνωση από τη Δύση δεν είναι κάτι που θέλει να διακινδυνεύσει, σύμφωνα με τη Δρ. Γιου Τζιέ, ανώτερη ερευνήτρια για την Κίνα στο πρόγραμμα Ασίας-Ειρηνικού.

Πόλεμοι με μη επανδρωμένα αεροσκάφη: Η ασφάλεια της Ουκρανίας έχει υποστηριχθεί από την ενισχυμένη κυβερνοασφάλεια του ΝΑΤΟ σε συνδυασμό με έναν κινητοποιημένο «κυβερνοστρατό» της Ουκρανίας. Παράλληλα με τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, η παράνομη εισβολή της Ρωσίας έχει εγκαινιάσει έναν νέο τύπο πληροφοριακού πολέμου, λέει η Magdalene Karalis, υπότροφος της ακαδημίας Stavros Niarchos του Chatham House, ειδικά την ευρεία χρήση πληροφοριών ανοιχτού κώδικα (OSINT).

Λέει ότι αξιοποιώντας τις δυνατότητες των δορυφορικών εικόνων, των smartphone και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι ουκρανικές δυνάμεις «άλλαξαν» από την αρχή την παραδοσιακή αλυσίδα μάχης και έχουν αναθέσει μέρη της σε πολίτες που αναφέρουν ρωσικές κινήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα πιο «εκτεταμένο και ανθεκτικό δίκτυο».

Ο πόλεμος θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως η πρώτη μακροπρόθεσμη, παρατεταμένη σύγκρουση όπου όλες οι διαθέσιμες σήμερα χρήσεις των drones ενσωματώνονται σε συνδυασμένες επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με τον Keir Giles, ανώτερο σύμβουλο στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας, ο οποίος λέει:

«Αυτό ισχύει και για τον κυβερνοχώρο - και στην πραγματικότητα για τον σύνδεσμο των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο και των επιχειρήσεων με drones. Είναι σαφές ότι διεξάγεται πόλεμος στον κυβερνοχώρο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών χειριστών drones - ένα είδος παιχνιδιού γάτας και ποντικιού, όπου οι χειριστές και οι αντίπαλοί τους αγωνίζονται για τον έλεγχο».

3. Πυρηνικά όπλα - οι κίνδυνοι επιστρέφουν

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την έλευση του ελέγχου των όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η απειλή των πυρηνικών όπλων έχει γίνει λιγότερο έντονη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί τακτικές απειλές για πυρηνικά όπλα από τη Ρωσία, κάποιες καλυμμένες, κάποιες με στόχο την «κλιμάκωση» και κάποιες που στοχεύουν άμεσα σε χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προειδοποιήσεις έχουν επίσης προκύψει από τη Δύση, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι ο κίνδυνος ενός πυρηνικού «Αρμαγεδδώνα» βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και 60 χρόνια, επαναφέροντας το πυρηνικό ζήτημα στο προσκήνιο της συζήτησης.

Ενώ οι απειλές δεν είναι καινούργιες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με την αξιοπιστία τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η Δύση. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, λέει η Δρ. Πατρίσια Λιούις, διευθύντρια του προγράμματος Διεθνούς Ασφάλειας, αλλά προσθέτει ότι είναι επίσης «τακτικές εκφοβισμού» που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τον ρωσικό λαό και να εκφοβίσουν τη Δύση.

To πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Arkhangelsk Russian Defense Ministry Press Service

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Γερμανία έχουν συνδέσει ρητά την αυτοσυγκράτηση στην υποστήριξη της Ουκρανίας με τις πυρηνικές απειλές της Ρωσίας». Αλλά αντίθετα, η Δύση θα πρέπει να δώσει προσοχή στην πραγματική πυρηνική στάση της Μόσχας, αντί να εστιάζει στις ρητορικές εντυπωσιασμού.

Ο Πούτιν έθεσε τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα της χώρας του σε «υψηλή επιφυλακή» στην αρχή του πολέμου - ίσως, λέει ο Δρ. Λιούις, για να τονίσει την κατάσταση ετοιμότητας μάχης στο εσωτερικό, επιτρέποντας σε άλλα ανώτερα στελέχη της Ρωσίας να διατάξουν τη χρήση τους. Μία άλλη νέα ανησυχητική εξέλιξη στην ευρύτερη στρατηγική εκφοβισμού της Ρωσίας είναι η «αθέμιτη χρήση» της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας στην Ουκρανία, όπως οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις γύρω από το εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Ο Πούτιν έχει πλήρη επίγνωση των φόβων που θα προκαλούσε αυτό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, τον τόπο του χειρότερου πυρηνικού ατυχήματος στον κόσμο - του Τσερνόμπιλ το 1986.

Η Δρ. Λιούις υποστηρίζει ότι αν ο πόλεμος αφορά πραγματικά το «αυτοκρατορικό έργο κληρονομιάς» του Πούτιν και μια προσπάθεια να επαναφέρει υπό τον έλεγχό του την ουκρανική επικράτεια, τότε η δημιουργία μιας ακατοίκητης μετα-πυρηνικής ερημιάς θα είχε «λίγο στρατηγικό νόημα».

4. Ενέργεια και τρόφιμα – τροφοδοτώντας την κρίση

Η σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία, δύο σημαντικών προμηθευτών ενέργειας, τροφίμων και λιπασμάτων, προκάλεσε διακοπή στον εφοδιασμό τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις ανεπτυγμένες χώρες. Η πιο θεμελιώδης αλλαγή ήταν η απομάκρυνση της Ευρώπης από την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η Ευρώπη δεν θα επιστρέψει ποτέ σε ουσιαστική εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα», λέει ο Antony Froggatt, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος Chatham House για το Περιβάλλον και την Κοινωνία. «Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, η εμπιστοσύνη μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών και αυτού που ήταν ο κύριος προμηθευτής τους έχει διαλυθεί».

Η Ευρώπη αντέδρασε στη διακοπή του εφοδιασμού με δύο τρόπους: αναζητώντας το φυσικό αέριο αλλού και επιταχύνοντας τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πριν από το 2022, η ΕΕ είχε δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 40% και να επιτύχει 32% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει αυτούς τους στόχους να αυξηθούν σε 57% και 45% αντίστοιχα.

Απώτερος στόχος να υπάρξει σχεδόν πλήρης απαλλαγή από τον άνθρακα στον τομέα της ενέργειας σε ολόκληρο το μπλοκ (με ένα μικρό πυρηνικό εργοστάσιο να εξακολουθεί να λειτουργεί) έως το 2030/35. «Ο πόλεμος πιθανότατα έχει επισπεύσει την απαλλαγή από τον άνθρακα κατά πέντε έως δέκα χρόνια», λέει ο Froggatt, αν και θα χρειαστεί τεράστια και άνευ προηγουμένου επέκταση της δυναμικότητας της υπεράκτιας αιολικής, ηλιακής και άλλων πηγών για την επίτευξη των στόχων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP

Η κατάρρευση της προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία έχει αναγκάσει τη Γερμανία και πολλούς από τους γείτονές της να προμηθεύονται ενέργεια αλλού, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και ενδεχομένως της Αφρικής. «Αυτά τα δύο πράγματα - η Ευρώπη που αγοράζει την ενέργεια όλων των άλλων και η ανησυχία για την υπερβολική εξάρτηση από την Κίνα για την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - είχαν γεωπολιτικές επιπτώσεις», λέει ο Froggatt.

Ξαφνικά, ορισμένα αφρικανικά κράτη όπως η Μοζαμβίκη και η Νιγηρία βρέθηκαν να «προσελκύονται» τόσο από τη Δύση όσο και από την Ανατολή, λέει ο Δρ Alex Vines. «Αυτό αποτελεί ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη, ειδικότερα, εξετάζει την αφρικανική ενέργεια για να βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση».

Με την Κίνα να παράγει επί του παρόντος περίπου το 70% όλων των ηλιακών πάνελ στον κόσμο, ορισμένα έθνη έχουν ήδη αρχίσει να αναδιαρθρώνουν τις βιομηχανίες τους ώστε να είναι πιο αυτοδύναμες στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ΗΠΑ έχουν τον προστατευτικό Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού (IRA) που προσφέρει μεγάλες επιδοτήσεις για την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων «πράσινων» τομέων, και η ΕΕ ανακοίνωσε ένα αναθεωρημένο «Βιομηχανικό Σχέδιο Πράσινης Συμφωνίας» που ελπίζει ότι θα τον ανταγωνιστεί.

Το στοίχημα του Πούτιν: Με ιστορικό «διατήρησης της ροής του φυσικού αερίου» ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν και της πυρηνικής κρίσης της δεκαετίας του 1980, η Ρωσία πόνταρε στο ότι η Ευρώπη θα έχανε το θάρρος της, λέει ο John Lough, συνεργάτης στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας. «Οι προσπάθειες του Πούτιν να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως όπλο έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει παρά το τεράστιο κόστος επιδότησης ακριβών εναλλακτικών λύσεων στις προμήθειες της Gazprom», λέει.

Έχει αποκομίσει βραχυπρόθεσμα κέρδη μέσω των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, συγκεντρώνοντας 28% περισσότερα έσοδα από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Αλλά με τους τεράστιους αγωγούς της Ευρώπης να παραμένουν πλέον αδρανείς, η Ρωσία αναζήτησε και βρήκε νέους πελάτες πιο μακριά για να αποφύγει τα αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία και την περαιτέρω οικονομική καταστροφή.

Μαζί με την Ινδία, η Κίνα είναι πλέον ο ισότιμος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου και έχει υπογράψει μια νέα 30ετή συμφωνία φυσικού αερίου. Αλλά οι αγορές έχουν αλλάξει ριζικά με νέες συμφωνίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε άνοδο, και τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι καταναλωτές έχουν επίγνωση της δυναμικής και της ευθραυστότητας του παγκόσμιου δικτύου εφοδιασμού.

Προμήθεια τροφίμων: Καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι σημαντικοί εξαγωγείς γεωργικών λιπασμάτων, η διαταραχή στις παγκόσμιες τροφικές αλυσίδες οδήγησε τις τιμές σε ιστορικά υψηλά, τροφοδοτώντας μια κρίση κόστους ζωής τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Επιπλέον, η διακοπή τόσο των συγκομιδών όσο και ο ρωσικός αποκλεισμός σιτηρών απείλησαν να δημιουργήσουν ανθρωπιστική καταστροφή στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς πολλές - όπως το 85% της Αφρικής - εξαρτώνται από το εισαγόμενο σιτάρι. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) η κρίση παρέμενε μέχρι πρόσφατα σε «πρωτοφανείς διαστάσεις» με δεκαπλάσιο αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν λιμό σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια.

«Είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε την επισιτιστική κρίση από τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων αυξάνουν τις τιμές των λιπασμάτων και το κόστος μεταφοράς, γεγονός που με τη σειρά του συμπιέζει τα κέρδη των αγροτών, ενώ παράλληλα αυξάνει την τιμή των τροφίμων για τους καταναλωτές», λέει η Laura Wellesley, ανώτερη ερευνήτρια στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κοινωνία.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών βρίσκεται «ανησυχητικά χαμηλός», προσθέτει ο καθηγητής Tim Benton, διευθυντής του προγράμματος Περιβάλλον και Κοινωνία, με την κλιμάκωση του πολέμου, τους περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και την κλιματική αλλαγή να δημιουργούν μελλοντικές απειλές. Λέει: «Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο μέλλον και, ενώ η συμπίεση του κόστους ζωής παραμένει, η παγκόσμια κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη».

5. Ρωσία, το κράτος-παρίας

Η απόφαση του Πούτιν για μια πλήρη, παράνομη επανεισβολή στην Ουκρανία ήταν ένα τεράστιο στοίχημα, το οποίο πολλοί Ρώσοι αναλυτές λένε ότι πιθανότατα έχει ήδη χάσει, ωθώντας τη χώρα του σε απομόνωση και θέτοντας το καθεστώς υπό απειλή. Ο James Nixey, διευθυντής του προγράμματος Ρωσίας και Ευρασίας, λέει: «Δεν υπάρχει επιστροφή μετά από αυτό. Ο πόλεμος τώρα αφορά τόσο την επιβίωση του καθεστώτος της Ρωσίας όσο και την επιβίωση της Ουκρανίας».

Προσθέτει ότι η ισχύς και το εύρος των «άνευ προηγουμένου» οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη Δύση ήταν περισσότερα από ό,τι περίμενε η Μόσχα, θέτοντας σε δοκιμασία την ιδέα μιας ισχυρής οικονομίας «Ρωσίας-Φρούριο».

Ο John Lough προσθέτει: «Ενώ η Ρωσία έχει σημειώσει βραχυπρόθεσμα κέρδη από τις διογκωμένες τιμές φυσικού αερίου και ενέργειας, οι κυρώσεις έχουν στοχεύσει με επιτυχία την καρδιά του ρωσικού χρηματοπιστωτικού συστήματος». Καθώς ο Πούτιν δεν έχει κάνει καμία πραγματική παραχώρηση από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι δεν λειτουργούν, λέει ο Nixey. «Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι οι κυρώσεις έχουν προκαλέσει στη Ρωσία ένα χρόνιο πλήγμα, περιορίζοντας το περιθώριο ελιγμών της στο μέλλον».

Ουκρανός στρατιώτης στην ισοπεδωμένη Koσταντίνοφκα στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας AP

Επιπλέον, η αυτοεπιβολή κυρώσεων από χιλιάδες εταιρείες, από την Apple μέχρι τα McDonald's, οι οποίες είτε έπαψαν είτε περιόρισαν τη λειτουργία τους στη Ρωσία, έχει ουσιαστικά αυξήσει την πίεση. Αυτή η έξοδος, σε συνδυασμό με μια εθνική εκστρατεία στρατολόγησης το 2022, έχει επίσης οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι παρατηρητές λένε ότι αυτό συμβάλλει στη «διαρροή εγκεφάλων» σε μια ήδη προβληματική οικονομία.

«Βρώμικο χρήμα»: Ο πόλεμος έριξε επίσης φως σε ορισμένες μέχρι τώρα σκοτεινές γωνιές της ρωσικής - και δυτικής - οικονομίας, αφυπνίζοντας τον κόσμο στο ζήτημα της κλεπτοκρατίας. Υπολογίζεται ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια εγκατέλειψαν τη Ρωσία σε μία «φυγή κεφαλαίων» σύμφωνα με τον συγγραφέα Oliver Bullough, με ένα σημαντικό ποσό να καταλήγει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο ως «παράδεισο κεφαλαίου για βρώμικο χρήμα».

Αναγκασμένο να καταστείλει τέτοιες δραστηριότητες ολιγαρχών και των συνεργατών τους, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα κράτη έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να επιτρέπουν αυτή τη ροή μετρητών να εισέρχεται ενώ προσπαθούν να αξιοποιήσουν κυρώσεις και να πάρουν το ηθικό πλεονέκτημα.

Ο στρατιωτικός μύθος της Ρωσίας: Ίσως μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του πολέμου ήταν η αποκάλυψη της στρατιωτικής αδυναμίας της Ρωσίας. Η αφήγηση μιας γρήγορης στοχευμένης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» που διεξήχθη από έναν αποτελεσματικό στρατό κατέρρευσε μπροστά σε μεγάλες ήττες, τεράστιες απώλειες, απώλεια εξοπλισμού, ελλείψεις πυρομαχικών και στρατιωτικά λάθη.

Η υποτίμηση μιας καλά οργανωμένης, υπερκινητοποιημένης ουκρανικής αντίστασης - οπλισμένης και εκπαιδευμένης στη χρήση του τελευταίου δυτικού στρατιωτικού υλικού - ήταν επίσης καθοριστική. Αλλά η ταχεία εξάλειψη των πιο σύγχρονων και ικανών στοιχείων των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας δεν είναι η ίδια με την καταστροφή του ρωσικού στρατού συνολικά, προειδοποιεί ο Keir Giles.

«Ακόμα και μετά το τέλος των τρεχουσών συγκρούσεων στην Ουκρανία, οι γείτονες της Ρωσίας θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην αεροπορική και ναυτική ισχύ της Μόσχας και στην προθυμία της να ρίξει στη μάχη λιγότερο ικανούς άνδρες και υλικό», λέει.

Η αρχή του τέλους; Οι αναφορές για αυξανόμενα θύματα έχουν πυροδοτήσει σπάνιες διαφωνίες σε όλη τη Ρωσία. Ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν ότι μια συνέπεια του πολέμου θα είναι η κατάρρευση της Ρωσίας μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Ο Timothy Ash, αναπληρωτής ερευνητής στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας, λέει ότι ενώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα θετικής αλλαγής με την ανάδυση δυνάμεων μεταρρύθμισης, πιο πιθανή είναι η διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε πολλά νέα κράτη.

Άλλοι είναι λιγότερο σίγουροι για οποιαδήποτε επικείμενη κατάρρευση καθεστώτος. Η Δρ Joanna Szostek, αναπληρώτρια ερευνήτρια στο πρόγραμμα Ρωσίας και Ευρασίας, λέει ότι οι ρωσικές αρχές διαπρέπουν στην καταστολή των διαμαρτυριών και έχουν εντείνει το καθεστώς καταστολής. «Η εμπειρία δείχνει ότι οι μαζικές δημόσιες διαμαρτυρίες γενικά αποτελούν πραγματική απειλή για ένα εδραιωμένο αυταρχικό καθεστώς μόνο εάν υπάρχει διχασμός και εντός της ελίτ», λέει. «Το πρόβλημα είναι ότι η ρωσική αυτοκρατορική φιγούρα είναι βαθιά ριζωμένη στην ελίτ και στη λαϊκή φαντασία», λέει ο James Nixey.

6. Μια νέα Ουκρανία – νέες ελπίδες

Η βάναυση επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει επιβαρύνει σοβαρά τους πολίτες της, αλλά έχει επίσης ενώσει τη χώρα με έναν πρωτοφανή τρόπο. Οι παρατηρητές έχουν εκπλαγεί από τη δύναμη της αντίστασης, της ανθεκτικότητας και της εθνικής συνοχής της Ουκρανίας. Παρά τους περίπου εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους και με τις υποδομές, την ενέργεια και τα δίκτυα μεταφορών της να βρίσκονται υπό συνεχή επίθεση, η Ουκρανία έχει παραμείνει αξιοσημείωτα λειτουργική.

«Από την έναρξη του πολέμου, οι Ουκρανοί έχουν αναδυθεί και έχουν διαλύσει το σύμπλεγμα κατωτερότητας της χώρας ότι είναι ο «μικρός αδελφός» της Ρωσίας. Δεν θα ζήσουν ποτέ ξανά στη σκιά της ρωσικής αυτοκρατορίας και είναι βέβαιοι ότι θα καταρρεύσει», λέει η Orysia Lutsevych, επικεφαλής του Φόρουμ της Ουκρανίας στο Chatham House.

Η άρνηση του Ζελένσκι για την αερομεταφορά που προσέφερε ο τότε πρόεδρος Μπάιντεν στις αρχές του πολέμου αντιπροσώπευε μια «στιγμή αναγέννησης» για αυτόν και για την ουκρανική πολιτική. Πριν από τον Ζελένσκι, η ουκρανική εσωτερική πολιτική ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, με χαμηλή δημόσια εμπιστοσύνη σε πολιτικά πρόσωπα, πολλά από τα οποία αντιμετώπιζαν κατηγορίες για διαφθορά. Η δύναμη του Ζελένσκι, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από ένα ρωσόφωνο τμήμα της Ουκρανίας, έγκειται στο ότι το 2019 συγκέντρωσε υποστήριξη από διαφορετικές περιοχές και γενιές γύρω από την αλλαγή, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ειρήνη, λέει η Lutsevych.

«Αυτό σηματοδότησε μια αλλαγή από τα εθνοτικά διαχωριστικά στοιχεία που είχαν προηγουμένως καθορίσει τις ουκρανικές εκλογές και είδε τον Ζελένσκι να γίνεται η εκδήλωση μιας νέας σύγχρονης Ουκρανίας όπου οι αξίες και η στροφή προς την Ευρώπη είχαν μεγαλύτερη σημασία από τη γλώσσα και την τοπική ταυτότητα».

Ο Ζελένσκι ήταν ένας ξένος στην ουκρανική πολιτική, αναδυόμενος από τη δημιουργική οικονομία και όχι από την ολιγαρχική τάξη, κάτι που του έδινε αξιοπιστία και δημοτικότητα, προσθέτει. Με το χαρακτηριστικό χακί μπλουζάκι του και με έξυπνο λόμπινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι έχει κάνει ακούραστη εκστρατεία για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, εμφανιζόμενος, κυριολεκτικά, σε κοινοβουλευτικές οθόνες σε όλο τον κόσμο.

Παρόλο που το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ συχνά αναβάλλεται διπλωματικά, η Ευρώπη προσέγγισε την Ουκρανία σε μια χειρονομία αλληλεγγύης με την απόφαση να χορηγήσει στο Κίεβο το καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ, καθιστώντας δυνατή την πλήρη ένταξη (με όρους) μέσα σε λίγα χρόνια. «Ακόμα και με μακρύ δρόμο μπροστά μας, η προοπτική της ένταξης εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Θα ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης που οι Ουκρανοί χρειάζονται απεγνωσμένα», λέει η Καταρίνα Βόλτσουκ.

Πώς θα έμοιαζε λοιπόν η νίκη για την Ουκρανία; Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οποιαδήποτε εκεχειρία χωρίς τη συμφωνία της Ρωσίας να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα εδάφη, απλώς δεν θα γίνει ανεκτή από την Ουκρανία, η οποία στοχεύει να νικήσει στρατιωτικά τις ρωσικές δυνάμεις στο έδαφός της. Η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας, η απονομή δικαιοσύνης για τα εγκλήματα πολέμου και η υποχρέωση του Κρεμλίνου να πληρώσει για την καταστροφή, όλα αποτελούν βασικά στοιχεία μιας νίκης της Ουκρανίας και αποτελούν το θεμέλιο για την ανανεωμένη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

7. Διεθνές δίκαιο – σκίζοντας το εγχειρίδιο κανόνων

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παραβίασε τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το θεμελιώδες διεθνές δίκαιο, λέει η διευθύντρια του προγράμματος Διεθνούς Δικαίου του Chatham House, Rashmin Sagoo. «Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει αναλάβει τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, υπήρχε μια αίσθηση déjà vu με την εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014».

Όμως, όπως έχουν επισημάνει οι παρατηρητές, το κράτος δικαίου τέθηκε γρήγορα σε δράση. Η ιλιγγιώδης ταχύτητα των συντονισμένων παγκόσμιων κυρώσεων σε πρωτοφανή κλίμακα κατέλυσε ένα φαινόμενο ντόμινο μαζικών εταιρικών εξόδων από τη Ρωσία. Τον Φεβρουάριο του 2022, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατέθεσε ψήφισμα, καταδικάζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και ζητώντας την απόσυρση των στρατευμάτων της – μόνο και μόνο για να μπλοκαριστεί από ρωσικό βέτο. Οποιαδήποτε προσπάθεια του Συμβουλίου Ασφαλείας να παραπέμψει τη Ρωσία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) πιθανότατα θα αντιμετώπιζε παρόμοια μοίρα.

Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες από την εισβολή, ξεκίνησαν συζητήσεις για την ίδρυση ενός νέου δικαστηρίου για εγκλήματα επίθεσης. «Ανεξάρτητα από τα νομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, υπάρχει τεράστια πολιτική όρεξη για αυτό το ad hoc δικαστήριο», λέει ο Sagoo. Ακόμα και σε περιόδους πολέμου, ισχύουν κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή του δικαίου του πολέμου. Αναφέρθηκαν πιθανά εγκλήματα πολέμου. Το Διεθνές Δικαστήριο απαίτησε από τη Ρωσία να «αναστείλει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις» στην Ουκρανία.

Ετοιμάστηκαν δρόμοι μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των εγχώριων δικαστηρίων και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ξεκίνησε τη δική του έρευνα χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερα στοιχεία για ρωσικές επιθέσεις σε πολίτες και πολιτικές υποδομές.

Η αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από 26 χρόνια συμμετοχής ήταν πρωτοφανής. Αλλά η κίνηση του μεγαλύτερου και παλαιότερου διακυβερνητικού οργανισμού της Ευρώπης, που ιδρύθηκε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του δικαίου, θα μπορούσε να έχει άλλες σοβαρές επιπτώσεις, λέει ο Sagoo.

Η συζήτηση για εγκλήματα πολέμου, αποζημιώσεις και τιμωρία μπορεί να φαίνεται πρόωρη και ορισμένοι μπορεί να αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα του νόμου να οδηγήσει ποτέ τους δράστες στο δικαστήριο.

Παρά τις κολοσσιαίες δοκιμασίες του πολυμερισμού και του κράτους δικαίου, τα έθνη εξακολουθούν να αποδεικνύουν ότι μπορούν να ενωθούν. Διεθνείς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίτευξη συμφωνίας σε κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα όπως τα πλαστικά και η βιοποικιλότητα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (σε γενικές γραμμές) συνεχίζει να λειτουργεί και η Γενική Συνέλευση έχει βρει καινοτόμους τρόπους για να αντιμετωπίσει τα βέτο του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Παρά τις προκλήσεις, υπάρχει διεθνής αποφασιστικότητα». Είναι αρκετά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα κράτη συμφώνησαν να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα, επειδή έλειπε τόσο πολύ η εμπιστοσύνη και η καλή θέληση, αυξήθηκε ο εθνικισμός και ούτω καθεξής. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι τι θα γινόταν αν δεν είχαμε αυτά τα συστήματα;», λέει ο Ράσμιν Σαγκού. Η Δρ. Λέσλι Βιντζαμούρι προσθέτει: «Η δυτική φιλελεύθερη τάξη σχεδιάστηκε για να κάνει ακριβώς αυτό που κάνει τώρα, να εργάζεται συλλογικά για να αποτρέψει τη χρήση βίας για την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας». Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μαίνεται, μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτό θα είναι αρκετό.

