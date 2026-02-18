Εconomist: Το ρωσικό «δόλωμα» των 12 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, φέρεται να έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον Κίριλ Ντμίτριεφ του ρωσικού κρατικού fund (τουλάχιστον 9 φορές τους τελευταίους 10 μήνες) ενώ κυκλοφορούν φήμες για συμφωνίες ύψους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ως το τίμημα για την άρση των κυρώσεων. Από τα πετρέλαια της Αρκτικής μέχρι τα ορυχεία σπάνιων γαιών και τα ρωσικά καταναλωτικά αγαθά, η υπόσχεση είναι σαφής: η ειρήνη θα εξαγοραστεί με κέρδος για τους Αμερικανούς, σημειώνει ο Economist.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ότι η Ρωσία έχει υποσχεθεί συμφωνίες αξίας 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων. Στην Ευρώπη αυξάνονται οι φόβοι ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αναγκάσει την Ουκρανία σε μεγάλες παραχωρήσεις μέχρι τον Ιούνιο - την τελευταία προθεσμία του για ειρήνη - για να κυνηγήσει... χρυσό στη Ρωσία. Οι υποσχέσεις για κέρδος βρίσκονται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της στρατηγικής του Πούτιν. Πριν ο Ρώσος πρόεδρος συναντήσει τον Τραμπ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Economist , είχε συνταχθεί ένα σημείωμα για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας που εξηγούσε πώς θα παρουσιαστεί η «Μεγαλύτερη Συμφωνία» στον Τραμπ.

Στις ΗΠΑ έχουν προσφερθεί συμφωνίες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Αρκτική, ορυχεία σπάνιων γαιών, ένα πυρηνικό κέντρο δεδομένων και μια σήραγγα κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό. Και οι δύο πλευρές πρόκειται να επωφεληθούν. Η Ρωσία υποφέρει από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου και τις αυστηρότερες κυρώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει αποτελέσματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τις υποσχέσεις κρύβεται μια πραγματικότητα πολύ πιο πεζή και επικίνδυνη. Η ιδέα ότι η Αμερική θα καρπωθεί έναν πλούτο εξαπλάσιο του ετήσιου ΑΕΠ της Ρωσίας μοιάζει περισσότερο με προεκλογική υπερβολή παρά με σοβαρή οικονομική πρόβλεψη.

Η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, αν και πλούσια σε πόρους, παραμένει μια οικονομία μικρότερη από την ιταλική, με μια μεσαία τάξη που συρρικνώνεται και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου τα συμβόλαια έχουν την αξία του χαρτιού στο οποίο γράφονται. Επιπλέον, το Κρεμλίνο έχει ήδη παραχωρήσει τη μερίδα του λέοντος στην Κίνα. Οι κινεζικές εισαγωγές κυριαρχούν πλέον στη ρωσική αγορά, αντικαθιστώντας τα δυτικά brands με μια ταχύτητα που καθιστά την επιστροφή των Αμερικανών εξαιρετικά δύσκολη.

Ακόμη και αν ο Λευκός Οίκος αποφάσιζε να αγνοήσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τα πρακτικά εμπόδια είναι τεράστια. Η απελευθέρωση της ρωσικής οικονομίας από τις κυρώσεις είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη. Οι δυτικές χώρες έχουν επιβάλει σχεδόν 23.000 κυρώσεις σε αυτήν τα τελευταία χρόνια και η άρση τους δεν είναι μία απλή υπογραφή, αλλά μια γραφειοκρατική και πολιτική κόλαση που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη ενός δύσπιστου Κογκρέσου.

Η ιστορία διδάσκει ότι οι πολυεθνικές δεν επιστρέφουν εύκολα σε αγορές που τελούν υπό καθεστώς αβεβαιότητας, όπως φάνηκε και στην περίπτωση του Ιράν το 2016. Στον ενεργειακό τομέα, έργα όπως το Vostok Oil στην Αρκτική απαιτούν τεράστια κεφάλαια και τεχνολογία που δεν διαθέτει η Ρωσία, ενώ οι νομικοί κίνδυνοι από προηγούμενες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως στην περίπτωση της Exxon Mobil, παραμένουν μια ανοιχτή πληγή που η Μόσχα προσπαθεί τώρα να «κλείσει» με υποσχέσεις επιστροφών.

Η «Μεγαλύτερη Συμφωνία» ίσως αποδειχθεί συνεπώς μια καλοστημένη παγίδα. Ενώ ορισμένοι κύκλοι κοντά στην εξουσία μπορεί να εξασφαλίσουν προνομιακές θέσεις σε διοικητικά συμβούλια ή ακίνητα, η αμερικανική οικονομία στο σύνολό της θα περίμενε μάταια το θαύμα των τρισεκατομμυρίων.

Η KSE εκτιμά ότι, το 2021, τα συνολικά ετήσια κέρδη που πραγματοποίησαν οι 1.500 ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και τις οποίες παρακολουθεί ήταν μόλις 18 δισεκατομμύρια δολάρια, από έσοδα περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό που ενθουσιάζει περισσότερο τους απεσταλμένους του Τραμπ, επομένως, είναι τα πιθανά μερίδια σε μεγάλα έργα που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων. Το έγγραφο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας περιγράφει τον «θησαυρό των αρκτικών και βόρειων πόρων» που «δώδεκα κυρίαρχα και ιδιωτικά κεφάλαια από τις ΗΠΑ και άλλες επί του παρόντος εχθρικές χώρες» θα έσπευδαν να εκμεταλλευτούν. «Όλοι», προσθέτει, «θα κερδίσουν πολλά χρήματα». Φυσικά, «οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ θα μπορούσαν ενδεχομένως να λάβουν βραβεία Νόμπελ».

Τα βραβεία που προσφέρονται θα μπορούσαν πράγματι να είναι μεγάλα. Τα περισσότερα πετρελαϊκά πεδία της Ρωσίας είναι παλιά και σημαντικά εξαντλημένα. Για να διατηρηθεί η ροή της παραγωγής, η χώρα χρειάζεται τεράστιες εισροές ξένης τεχνολογίας, εργαζομένων και κεφαλαίων. Αυτό θα μπορούσε να προωθήσει μια επανάσταση στον σχιστολιθικό πετρέλαιο στη Δυτική Σιβηρία, η οποία μπορεί να έχει 12 δισεκατομμύρια βαρέλια ανακτήσιμου πετρελαίου και φυσικού αερίου, εκτιμά ο Artem Abramov της Rystad Energy, μιας συμβουλευτικής εταιρείας. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 7 χρόνια παραγωγής αργού πετρελαίου από την Πέρμια, την κύρια λεκάνη σχιστολιθικού πετρελαίου της Αμερικής.

Επιπλέον, ο βορράς της Ρωσίας πιστεύεται ότι φιλοξενεί 29 εκατομμύρια τόνους σπάνιων γαιών, που ισοδυναμούν με 74 χρόνια παγκόσμιας παραγωγής. Για να τις εκμεταλλευτεί, η χώρα αναπτύσσει την κοιλάδα Angara-Yenisei, έναν κόμβο επεξεργασίας της Σιβηρίας αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπό την επίβλεψη του Sergei Shoigu, ο οποίος διευθύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας. Η Ρωσία ελπίζει ότι μια ειδική οικονομική ζώνη, νέες συνδέσεις υποδομών και φορολογικές ελαφρύνσεις θα αυξήσουν το μερίδιό της στην παγκόσμια εξόρυξη σπάνιων γαιών από 1,3% σήμερα σε 10% έως το 2030. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει «βαριές» σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι οι πιο σπάνιες και πιο πολύτιμες.

Αλλά πόσο μεγάλο θα ήταν στην πραγματικότητα το μέρισμα της ειρήνης; Σε περίπτωση που ο Λευκός Οίκος δεχτεί το δόλωμα, η υπόλοιπη Αμερική θα περιμένει μάταια για ένα απροσδόκητο όφελος, καθώς το πολιτικό κόστος αυξάνεται. Τα «γεράκια» του Κογκρέσου θα απεχθάνονταν αν μια επαναλειτουργία της Ρωσίας άρχιζε να ανταμείβει τους συμμάχους της, ιδιαίτερα την Κίνα. Περισσότερο εμπόριο, χρηματοδότηση και επενδύσεις σύντομα θα επέτρεπαν στην οικονομία της Ρωσίας να ανακάμψει, ανοίγοντας το δρόμο για τον επόμενο πόλεμο. «Οποιοσδήποτε πρόεδρος που έχει κατά νου τα συμφέροντα της Αμερικής θα έβλεπε την προσφορά των 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του Πούτιν με αδιαφορία» καταλήγει ο Economist.

