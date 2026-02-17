Ζελένσκι: 2.000 παιδιά έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι 2.000 παιδιά έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, όμως χιλιάδες ακόμη παραμένουν αιχμάλωτα στη Ρωσία και στις κατεχόμενες περιοχές.

«Σήμερα, έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: δύο χιλιάδες παιδιά, που ήταν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, επέστρεψαν σπίτι» δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε ανάρτησή του στο «X».

«Κάθε μία από αυτές τις επιστροφές έγινε δυνατή χάρη στις καθημερινές προσπάθειες του λαού μας, των οργανώσεων, των πολιτών και των διεθνών εταίρων μας. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα για το μέλλον των παιδιών μας, της χώρας μας και ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου», πρόσθεσε.

«Ο δρόμος που απομένει είναι μακρύς και δύσκολος. Χιλιάδες παιδιά της Ουκρανίας παραμένουν ακόμη αιχμάλωτα στη Ρωσία και καθημερινά, είναι τα θύματα των εγκλημάτων της. Αλλά δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στην πατρίδα μας», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτηση:

Today, we have achieved a significant result – two thousand Ukrainian children have been brought home from under Russia’s control through the @BringKidsBackUA initiative.



Each of these returns was made possible thanks to the daily efforts of our people, civil society… pic.twitter.com/6JVKMfZ1T1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2026

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι μετέφερε σε ρωσικό έδαφος περίπου 20.000 παιδιά από την Ουκρανία, μετά την αρχή του πολέμου το 2022. Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την παράνομη εκτόπιση παιδιών, η οποία αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Σημαντικό να τονιστεί ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, περισσότερα από το ένα τρίτο των παιδιών της Ουκρανίας – 2.589.900 – παραμένουν εκτοπισμένα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, ενώ περισσότερα από 3.200 παιδιά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από ρωσικούς βομβαρδισμούς, από τις 24 Φεβρουαρίου 2022

