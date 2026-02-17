Το δράμα των παιδιών στην Ουκρανία - Νέα έκθεση: Πάνω από 3.200 νεκρά ή τραυματισμένα

Τέσσερα χρόνια μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η UNICEF έκανε απολογισμό της κατάστασης των παιδιών στη χώρα.

Σύμφωνα με την τελευταία τoυ έκθεση, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά διευκρινίζει ότι περισσότερα από το ένα τρίτο των παιδιών της Ουκρανίας – 2.589.900 – παραμένουν εκτοπισμένα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του. Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 791.000 παιδιά εντός της Ουκρανίας και σχεδόν 1.798.900 παιδιά που ζουν ως πρόσφυγες εκτός της χώρας.

More than a third of Ukraine’s children remain displaced four years into war.



For children displaced inside Ukraine, the war has followed them, as attacks hit major cities across the country and devastate the services children rely on.



Learn more⬇️https://t.co/yaHEI0Ik1J — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) February 17, 2026

«Εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια, με 1 στα 3 παιδιά να παραμένουν εκτοπισμένα τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη αυτού του αμείλικτου πολέμου. Για τα παιδιά στην Ουκρανία, η ασφάλεια είναι όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς οι επιθέσεις σε αστικές περιοχές συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Από πολλές απόψεις, ο πόλεμος ακολουθεί αυτά τα παιδιά», δήλωσε η Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Regina De Dominicis.

Πολλά παιδιά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πολλές φορές. Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την UNICEF διαπίστωσε ότι από τους εκτοπισμένους, 1 στους 3 εφήβους ηλικίας 15-19 ετών ανέφερε ότι μετακόμισε τουλάχιστον δύο φορές. Η ασφάλεια αναφέρθηκε ως ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη φυγή.

Περισσότερα από 3.200 παιδιά νεκρά

Οι βομβαρδισμοί, συμπεριλαμβανομένων των εντατικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει περισσότερα από 3.200 παιδιά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Πέρυσι σημειώθηκε αύξηση 10% στα παιδιά - θύματα σε σύγκριση με το 2024, το τρίτο συνεχόμενο έτος κατά το οποίο τα παιδιά θύματα που επαληθεύτηκαν από τον ΟΗΕ έχουν αυξηθεί.

Οι υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται τα παιδιά έχουν καταστραφεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση. Πάνω από 1.700 σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα 1 στα 3 παιδιά να μην μπορεί να παρακολουθήσει πλήρως τα μαθήματα στο σχολείο.

Οι πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες να αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ακραίες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, καθώς αναγκάζονται να υπομένουν ημέρες χωρίς θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στο σπίτι τους.

Τα μωρά και τα μικρά παιδιά διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αναπνευστικών ασθενειών και υποθερμίας σε αυτές τις συνθήκες, ενώ οι ιατρικές εγκαταστάσεις αγωνίζονται να λειτουργήσουν υπό τις επιθέσεις και τη μειωμένη ενέργεια, με σχεδόν 200 ιατρικές εγκαταστάσεις να έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές μόνο το 2025.

Η ψυχική υγεία των παιδιών

Εκτός από τους φυσικούς κινδύνους, η ψυχική υγεία των παιδιών βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση. Ο συνεχής φόβος επιθέσεων, η ατελείωτη διαμονή σε υπόγεια και η απομόνωση στο σπίτι με περιορισμένες κοινωνικές σχέσεις έχουν αφήσει τους εφήβους να αγωνίζονται με τον εφιάλτη της ψυχικής αστάθειας.

Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι ένας στους τέσσερις 15-19χρονους χάνει την ελπίδα για ένα μέλλον στην Ουκρανία, υποδεικνύοντας την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και για επενδύσεις σε κρίσιμες υπηρεσίες και ευκαιρίες που χρειάζονται τα παιδιά και οι νέοι.

Διαβάστε επίσης