Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν παιδιά από την Ουκρανία που είχαν πάει για να γλιτώσουν από τον πόλεμο

Άγος με την υπόθεση του βιασμού ορφανών ανήλικων κοριτσιών από την Ουκρανία στην Τουρκία

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, με την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης ορφανών παιδιών - προσφύγων από την Ουκρανία σε ξενοδοχείο της Αττάλειας. Παρά το ότι η σχετική έρευνα έκλεισε βιαστικά το καλοκαίρι, βουλευτές ζητούν περαιτέρω διερεύνηση, εκφράζοντας αιτιάσεις για «συγκάλυψη» του σκανδάλου.

Πρόκειται για μια ομάδα περίπου 510 παιδιών από την Ουκρανία που είχαν μεταφερθεί στην Τουρκία στο πλαίσιο ανθρωπιστικού προγράμματος.

Σύμφωνα με έκθεση έντεκα Ουκρανών αξιωματούχων, που επισκέφθηκαν την Τουρκία και την οποία απέκτησε το Organized Crime and Corruption Reporting Project και δημοσιοποίησε η ουκρανική ερευνητική σελίδα Slidstvo.Info, τα ορφανά του πολέμου που φιλοξενούνταν σε ξενοδοχείο στο Μπελντίμπι της Αττάλειας έπεσαν θύματα ακόμη και σεξουαλικής κακοποίησης.

Η έρευνα έγινε τον Μάρτιο του 2024 και σε αυτή συμμετείχαν στελέχη του ουκρανικού κοινοβουλίου, της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, της τουρκική αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη και της UNICEF. Η συγκεκριμένη ομάδα ορφανών είχε μεταφερθεί στην Τουρκία μετά τη ρωσική εισβολή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Childhood Without War», το οποίο διαχειριζόταν το ίδρυμα του Ουκρανού επιχειρηματία Ρουσλάν Σοστάκ.

Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια

Η έκθεση που δόθηκε στην δημοσιότητα περιγράφει σεξουαλικές επαφές νεαρών κοριτσιών με ενήλικους άνδρες εργαζομένους στο ξενοδοχείο, περιστατικά αμέλειας και κακομεταχείρισης, ανεπαρκή πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια, ακόμη και περιπτώσεις όπου ανήλικοι εξαναγκάζονταν να καθαρίζουν δωμάτια ή να συμμετέχουν σε βίντεο για καμπάνιες δωρεών. Την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι η ψυχοκοινωνική στήριξη ήταν ασυνεπής, παρότι τα περισσότερα παιδιά είχαν εμφανή σημάδια τραύματος.

Η πιο βαριά καταγγελία αφορά δύο κορίτσια, ηλικίας 15 και 16 ετών, που - σύμφωνα με την έκθεση - έμειναν έγκυες μετά από επαναλαμβανόμενους βιασμούς από εργαζόμενους του ξενοδοχείου. Και οι δύο στάλθηκαν πίσω στην Ουκρανία, όπου γέννησαν, ενώ το ένα κορίτσι φέρεται να αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Έκλεισαν άρον άρον την έρευνα

Ο ανεξάρτητος βουλευτής της Κωνσταντινούπολης Μουσταφά Γενερόγλου και ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος ΙΥΙ, Τουρχάν Τσεμέζ, κατέθεσαν ερωτήσεις στο υπουργείο Οικογένειας για το ζήτημα.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Karar, ο Γενερόγλου ζήτησε να γίνει γνωστό ποια πρωτόκολλα διέπουν τη μεταφορά παιδιών σε τρίτες χώρες, πότε ενημερώθηκαν οι τουρκικές αρχές για τις εγκυμοσύνες και αν η επιστροφή των κοριτσιών στην Ουκρανία εμπόδισε την έρευνα.

Την ίδια ώρα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικογένειας υπέβαλε μήνυση όταν διαπιστώθηκαν οι εγκυμοσύνες. Παρ’ όλα αυτά, οι εισαγγελείς έκλεισαν την υπόθεση λόγω «ανεπαρκών στοιχείων». Η έφεση που κατέθεσαν οι νομικοί του ίδιου του υπουργείου απορρίφθηκε. Η Ουκρανία έκλεισε τη δική της παράλληλη έρευνα τον Ιούνιο του 2025 με το ίδιο σκεπτικό.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, μέσω του Κέντρου Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης, απέρριψε τις κατηγορίες ως παραπλανητικές. Υποστήριξε ότι τα ξενοδοχεία επιλέχθηκαν από ουκρανικό ίδρυμα και ότι την καθημερινή φροντίδα παρείχε ουκρανικό προσωπικό, σημειώνοντας πως οι τουρκικές αρχές ενημερώθηκαν για την κακοποίηση μόνο όταν τα παιδιά είχαν ήδη επιστρέψει.

