Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

Παιδιά κάθονται μέσα σε όχημα της Ερυθράς Ημισελήνου, στα περίχωρα του χωριού Koayiah, στη νοτιοδυτική Συρία, την Τρίτη 25 Μαρτίου 2025.

Από τότε που οι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό τον Δεκέμβριο, αναγκάζοντας τον Μπασάρ αλ-Άσαντ να καταφύγει στη Ρωσία, οι Σύριοι αποκαλύπτουν σταδιακά τις φρικαλεότητες του καθεστώτος του.

Κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων εμφυλίου πολέμου, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους και προκάλεσε τον εκτοπισμό του μισού πληθυσμού της χώρας, η κυβέρνηση Άσαντ και οι εκπρόσωποί της εξαφάνισαν βίαια περίπου 100.000 άτομα, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο καθεστώς μετά τους Ναζί.

Αν και οι πύλες των φυλακών έχουν ανοίξει, η τύχη των εξαφανισμένων παραμένει ως επί το πλείστον άγνωστη.

Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται χιλιάδες παιδιά.

Μια έρευνα των New York Times αποκαλύπτει ότι από το 2013 τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πολέμου, η μυστική αστυνομία της Συρίας συνωμότησε με υπουργούς και κυβερνήτες για να τοποθετήσει τα παιδιά των πολιτικών κρατουμένων σε ορφανοτροφεία — συμπεριλαμβανομένων αρκετών που διαχειρίζεται μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Τα παιδιά αυτά κρύφτηκαν από τις οικογένειές τους και ενθαρρύνθηκαν να ξεχάσουν το παρελθόν τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλαξαν τα ονόματά τους και υιοθετήθηκαν.

