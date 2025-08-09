Ρήγμα: Η Συρία αποσύρεται από τις συνομιλίες στο Παρίσι για την ένταξη των Κούρδων

Ένας εκπρόσωπος της συριακής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι αρχές δεν θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες συνομιλίες στο Παρίσι για την ενσωμάτωση της ημιαυτόνομης κουρδικής διοίκησης στο συριακό κράτος και απαίτησε οι μελλοντικές συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στη Δαμασκό.

Η κίνηση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου η κουρδική διοίκηση, η οποία ελέγχει τμήματα του βορρά και του βορειοανατολικού τμήματος, πραγματοποίησε διάσκεψη με αρκετές από τις μειονοτικές κοινότητες της Συρίας, την πρώτη τέτοια συγκέντρωση από τότε που οι ισλαμιστές ανέτρεψαν τον μακροχρόνιο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.