Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο για να μιλήσει στα μέλη των μέσων ενημέρωσης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος Τραμπ των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Σάββατο ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα είναι 15% αντί για το αρχικά προγραμματισμένο 10%, που ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Ο νόμος του επιτρέπει να επιβάλει φόρο έως 15% για 150 ημέρες, αν και η κίνηση αυτή ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω νομικές προκλήσεις.

Όπως είπε, θα αυξήσει στο 15% τον προσωρινό παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή για τα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επιβλήθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των δασμών που επέβαλε ο ίδιος βάσει ενός νόμου για την αντιμετώπιση οικονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ το δήλωσε αυτό στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Truth».

«Με βάση μια ενδελεχή, λεπτομερή και ολοκληρωμένη ανασκόπηση της χθεσινής γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής δασμολογικής απόφασης που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από πολλούς μήνες συζήτησης, παρακαλώ θεωρήστε αυτή τη δήλωση ως έκφραση της προθυμίας μου, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να αυξήσω αμέσως τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες έχουν «εκμεταλλευτεί» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες χωρίς αντίποινα (μέχρι να έρθω εγώ!), στο πλήρως εξουσιοδοτημένο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15% », ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσθέτει επίσης ότι «τους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα δημοσιεύσει τους νέους νομικά εγκεκριμένους δασμούς, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική μεγαλύτερη από ποτέ! »

Το βράδυ της Παρασκευής, εξοργισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ διέταξε την άμεση επιβολή δασμού 10% σε όλες τις εισαγωγές, επιπλέον των υφιστάμενων δασμών. Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλεται πρόσθετος δασμός αρχικά 10% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες παγκοσμίως. Οι δασμοί πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την επόμενη Τρίτη (12:01 π.μ. τοπική ώρα/6:01 π.μ. CET), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε πολυάριθμες εξαιρέσεις: Ο δασμός δεν θα ισχύει για φαρμακευτικά προϊόντα και δραστικά φαρμακευτικά συστατικά, καθώς και για αυτοκίνητα και βαρέα φορτηγά. Ισχύουν διαφορετικές δασμολογικές συμφωνίες για ορισμένες κατηγορίες αγαθών, ανάλογα με τη χώρα. Ο Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα TruthSocial ότι είχε υπογράψει έναν «παγκόσμιο δασμό 10% για όλες τις χώρες». Το Σάββατο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αυξήσει τον δασμό.

Οδυνηρή ήττα από το Ανώτατο Δικαστήριο

Την Παρασκευή, ο Τραμπ υπέστη μια σημαντική ήττα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την επιθετική δασμολογική του πολιτική. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπερέβη την εξουσία του όταν επέβαλε σαρωτικούς δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει ενός νόμου έκτακτης ανάγκης.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά μέσα για να τηρήσει τη δασμολογική του στρατηγική. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ βασίζει τον πρόσθετο παγκόσμιο δασμό σε έναν εμπορικό νόμο του 1974. Αυτός ο νόμος επιτρέπει την επιβολή δασμών στις εισαγωγές για έως και 150 ημέρες.

Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ωστόσο, ο Τραμπ θα χρειαζόταν την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ για να εφαρμόσει αυτήν την προσέγγιση. Οι ειδικοί αμφιβάλλουν επίσης για το κατά πόσον πληρούνται καν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της νομικής βάσης για τους προσωρινούς δασμούς.

Αναμένεται κύμα αιτημάτων επιστροφής χρημάτων

Το Ανώτατο Δικαστήριο κήρυξε παράνομους πολλούς δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και τώρα πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να ανακτήσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί. Οικονομολόγοι φοβούνται χάος σε περίπτωση που υποβληθούν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις επιστροφής.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα μπορούσε να επηρεαστεί κατά περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια.



Όπως ανέφερε το "Der Spiegel", ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο, ο οποίος ψήφισε κατά της απόφασης, έχει ήδη προειδοποιήσει για σημαντικές δυσκολίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αναγκαστούν να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια στους εισαγωγείς, προειδοποίησε ο Κάβανο στην αντίθετη γνώμη του. «Η διαδικασία επιστροφής είναι πιθανό να είναι χαοτική».



Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπει επίσης δυνατότητες επιστροφής παράνομα επιβληθέντων δασμών των ΗΠΑ. «Οι δασμοί που καταβλήθηκαν καθ' υπέρβαση πρέπει να επιστραφούν», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk.

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη πιθανότατα θα έχει δικαιοδοσία. Πιθανότατα θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις. Οι δασμοί καταβάλλονται γενικά από τους εισαγωγείς. Όπως αναφέρει το Der Spiegel, αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως η Amazon και η Walmart, καθώς και αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η General Motors και η Ford, και άλλες βιομηχανικές εταιρείες έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια σε πρόσθετους δασμούς από πέρυσι, αμέσως μόλις τα προϊόντα τους έφτασαν στις ΗΠΑ. Αυτά τα δισεκατομμύρια είναι πλέον πιθανό να ανακτηθούν. Αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες κινδυνεύουν να μηνυθούν από τους πελάτες τους για επιστροφή χρημάτων, επειδή μετακύλισαν τους δασμούς.



Τα hedge funds και οι μεσίτες θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτό το παιχνίδι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει το Der Spiegel. Εάν, για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν διαθέτουν τους πόρους για να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους, μπορούν να τις πουλήσουν σε hedge funds. Αυτά τα funds θα χειρίζονταν στη συνέχεια την υπόθεση στο εμπορικό δικαστήριο και η εταιρεία θα λάμβανε τα χρήματα αμέσως. Ωστόσο, τα hedge funds απαιτούν μια μεγάλη έκπτωση - συχνά περισσότερο από 30%.

