Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου James Brady στο Λευκό Οίκο για να μιλήσει στα μέλη των μέσων ενημέρωσης, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε πολλούς από τους προηγούμενους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ, με ψήφους 6 έναντι 3.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταργήσει ορισμένους δασμούς που βασίζονταν στον νόμο IEEPA μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Η επιστροφή των δασμών που έχει ήδη εισπράξει η κυβέρνηση παραμένει ασαφής και πιθανώς θα επιλυθεί δικαστικά σε βάθος πενταετίας.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι δασμοί συνέβαλαν στην εθνική ασφάλεια και στη μείωση παράνομης εισροής φαιντανύλης. Snapshot powered by AI

Σε μια άμεση κίνηση απάντησης στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα ολόκληρο νέο πλαίσιο για την επιβολή δασμών. Υπενθυμίζεται ότι χθες, με πλειοψηφία 6-3, το Δικαστήριο ακύρωσε τους «ανταποδοτικούς» δασμούς, με τους διορισμένους από τον Τραμπ δικαστές, Νιλ Γκόρσατς και Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, να συντάσσονται με τους προοδευτικούς συναδέλφους τους. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή του Προέδρου, ο οποίος σε μια δραματική συνέντευξη Τύπου χαρακτήρισε τους δικαστές «άπιστους» και «υποταγμένους σε ξένες επιρροές».

Ο νέος παγκόσμιος δασμός

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων δασμών 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

? President Donald J. Trump imposes a 10% global tariff on all countries. pic.twitter.com/42ZGDnMxbR — The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες, που θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αμέσως», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social στη 01:40 (ώρα Ελλάδος).

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε χθες Παρασκευή, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, είπε ο Τραμπ, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Τι θα συμβεί με τις επιστροφές

Να σημειωθεί ότι οι πιθανές επιστροφές αφορούν ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και σχετίζονται με δασμούς που έχει ήδη εισπράξει η κυβέρνηση, από την εποχή που ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου.

Η εκτίμηση των 175 δισ. δολαρίων προέρχεται από το μοντέλο Penn Wharton Budget Model, το οποίο παρήχθη κατόπιν αιτήματος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Πρόκειται για μη κομματική ερευνητική ομάδα δημοσιονομικών θεμάτων του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.

Σύμφωνα με το Cnbc, έχουν καταθέσει αγωγές ζητώντας επιστροφές, επικαλούμενοι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί δεν ήταν νόμιμοι. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν διευκρίνισε αν η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τα ποσά που έχει ήδη εισπράξει, ούτε έδωσε σαφή κατεύθυνση για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία επιστροφών.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Ήταν εργαλείο για την εθνική ασφάλεια

Στην αναρτησή του στο TruthSocial o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει μεταξύ άλλων:

Χρησιμοποίησα πολύ αποτελεσματικά τους ΔΑΣΜΟΥΣ τον τελευταίο χρόνο για να ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ. Το χρηματιστήριό μας έσπασε πρόσφατα το φράγμα των 50.000 μονάδων στον DOW και, ταυτόχρονα, τις 7.000 στον S&P, δύο νούμερα που όλοι πίστευαν, μετά τη σαρωτική εκλογική μας νίκη, ότι δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν παρά μόνο στο τέλος της θητείας μου - σε τέσσερα χρόνια! Οι ΔΑΣΜΟΙ έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να τερματιστούν πέντε από τους οκτώ πολέμους που διευθέτησα, μας χάρισαν σπουδαία εθνική ασφάλεια και, μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, μείωσαν τη φαιντανύλη που εισέρχεται στη χώρα μας κατά 30%, όταν τους χρησιμοποιώ ως ποινή κατά χωρών που στέλνουν παράνομα αυτό το δηλητήριο σε εμάς. Όλοι αυτοί οι ΔΑΣΜΟΙ παραμένουν, αλλά άλλες εναλλακτικές λύσεις θα χρησιμοποιηθούν τώρα για να αντικαταστήσουν εκείνους που το Δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε.»

Συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου

Παρά την τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ όμως, η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που είχε επιβάλει μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Διαβάστε επίσης