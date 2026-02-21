ΗΠΑ: Καταργούν δασμούς μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Οι δασμοί δεν θα ισχύουν και το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον, αναφέρει ο Λευκός Οίκος
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που είχε επιβάλει μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία: Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
04:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για 10% σε όλες τις χώρες
01:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα
00:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
18:37 ∙ LIFESTYLE
Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί
09:06 ∙ LIFESTYLE
Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο
16:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος
20:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών
11:34 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια
09:47 ∙ WHAT THE FACT