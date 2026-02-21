ΗΠΑ: Καταργούν δασμούς μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Οι δασμοί δεν θα ισχύουν και το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον, αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Newsbomb

ΗΠΑ: Καταργούν δασμούς μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να φωτίζεται με μπλε φώτα, σε παρατήρηση της Εθνικής Εβδομάδας Αστυνομίας στην Ουάσινγκτον, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025. 

AP Photo/Rod Lamkey, Jr.
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που είχε επιβάλει μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες

04:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για 10% σε όλες τις χώρες

03:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταργούν δασμούς μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

03:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατέστρεψαν ένα ακόμη ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνο-αμερικάνικες και εβραιο-αμερικάνικες οργανώσεις σε κοινή αποστολή

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% προβλέπει ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χτυπήματα ουκρανικών drones εναντίον εργοστασίου πυραύλων

01:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επίθεση Τραμπ στους δικαστές που ακύρωσαν τους δασμούς - «Υποτάχθηκαν σε ξένες επιρροές»

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο δεκαεξάχρονοι ετοιμαζαν τρομοκρατική επίθεση στο όνομα του ισλάμ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τέσσερις νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις - Οι τρεις καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Η αποθεωτική ατάκα του Γιώργου Καραγκούνη στον Γρηγόρη Σαμόλη

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απομακρύνει εκατοντάδες στρατιώτες από βάσεις στη Μέση Ανατολή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη των δασμών: Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ στη σκακιέρα του παγκόσμιου εμπορίου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: «Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο»

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Επεισόδια στον ημιτελικό κυπέλλου μπάσκετ στη Σερβία – Διακοπή στον αγώνα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αθώοι για βιασμό οι δύο άνδρες, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία μπλοκάρει δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία - Ο όρος που θέτει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλλει παγκόσμιο πρόσθετο δασμό 10%

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

09:47WHAT THE FACT

Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί: Ποια κράτη είναι τα μεγάλα κερδισμένα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

19:33LIFESTYLE

Ναταλία Καποδίστρια για ταινία Σμαραγδή: «Ήμουν εκεί για να στηρίζω στις δυσκολίες που υπήρχαν»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ