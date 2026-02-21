ΗΠΑ: Καταργούν δασμούς μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να φωτίζεται με μπλε φώτα, σε παρατήρηση της Εθνικής Εβδομάδας Αστυνομίας στην Ουάσινγκτον, Πέμπτη 15 Μαΐου 2025.

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που είχε επιβάλει μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Διαβάστε επίσης