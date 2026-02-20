Δασμοί: Ποια κράτη είναι τα μεγάλα κερδισμένα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

Εκτιμάται πως θα μειωθούν οι δασμοί από 16,8% σε 9,5% 

Newsbomb

Δασμοί: Ποια κράτη είναι τα μεγάλα κερδισμένα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου;
Associated Press
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι οικονομολόγοι της Allianz Group υπολόγισαν ποια κράτη θα επωφεληθούν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ακυρώνει τους «αμοιβαίους» δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Τα κράτη που θα επωφεληθούν περισσότερο είναι το Μπαγκλαντές, η Βραζιλία, η Καμπότζη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν και η Κίνα, με επιπλέον δασμούς που αναμένεται να μειωθούν κατά περισσότερο από 15 μονάδες.

Η Ινδονησία, η Νότια Αφρική, η Τουρκία, το Βιετνάμ και η Ινδία είναι επίσης σημαντικοί ωφελούμενοι αυτής της απόφασης.

Όσον αφορά την ΕΕ, τα δασμολογικά της ποσοστά αναμένεται να μειωθούν από 13% σε 5%.

Συνολικά, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της EY-Parthenon, Gregory Daco, η άμεση συνέπεια της ιστορικής απόφασης του αμερικανικού θεσμού θα είναι η μείωση του μέσου πραγματικού συντελεστή των τελωνειακών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αναμένεται να μειωθεί από 16,8% σε περίπου 9,5%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας - Κατασχέθηκε ρωμαϊκό νόμισμα

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το Μουσείο Ιστορίας Γκουλάγκ θα μετατραπεί σε μουσείο για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ναζί

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίσσαμο: 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο αυτοκίνητό του

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 50 νεκροί από ένοπλη επίθεση σε χωριό - Γυναίκες και παιδιά απήχθησαν

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεκίνησε με νυχτερινή παρέλαση το εορταστικό τριήμερο του Καρναβαλιού

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Λαμίας, στο 100ο χλμ, στην Υλίκη - Καθυστερήσεις λόγω έργων πριν από το Ακραίφνιο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Απολύθηκε δημοσιογράφος επειδή χρησιμοποιούσε AI εικόνες σε ρεπορτάζ

21:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά το χειρουργείο - «Μου λείψατε και σας έλειψα»

21:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52.000.000 ευρώ

21:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί: Ποια κράτη είναι τα μεγάλα κερδισμένα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Οδηγίες της ΕΟΚ για την είσοδο των φιλάθλων

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία στις φυλακές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αγνοείται 44χρονος στον Γλαύκο - Έρευνες για τον εντοπισμό του

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου συγκρούστηκε με φορτηγό - 18 νεκροί

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου καλλιτέχνη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αναβάλλονται επτά εκταφές - Οι συγγενείς θέλουν να σταλούν τα δείγματα στο εξωτερικό

20:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ξεκίνησε να βρέχει στην Αττική – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε φορτηγό - Δείτε βίντεο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο σε δομή φιλοξενίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλλει παγκόσμιο πρόσθετο δασμό 10%

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

21:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα μετά το χειρουργείο - «Μου λείψατε και σας έλειψα»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίσσαμο: 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο αυτοκίνητό του

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Λαμίας, στο 100ο χλμ, στην Υλίκη - Καθυστερήσεις λόγω έργων πριν από το Ακραίφνιο

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεκίνησε με νυχτερινή παρέλαση το εορταστικό τριήμερο του Καρναβαλιού

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία στις φυλακές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ