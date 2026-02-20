Δασμοί: Ποια κράτη είναι τα μεγάλα κερδισμένα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

Οι οικονομολόγοι της Allianz Group υπολόγισαν ποια κράτη θα επωφεληθούν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ακυρώνει τους «αμοιβαίους» δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Τα κράτη που θα επωφεληθούν περισσότερο είναι το Μπαγκλαντές, η Βραζιλία, η Καμπότζη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν και η Κίνα, με επιπλέον δασμούς που αναμένεται να μειωθούν κατά περισσότερο από 15 μονάδες.

Η Ινδονησία, η Νότια Αφρική, η Τουρκία, το Βιετνάμ και η Ινδία είναι επίσης σημαντικοί ωφελούμενοι αυτής της απόφασης.

Όσον αφορά την ΕΕ, τα δασμολογικά της ποσοστά αναμένεται να μειωθούν από 13% σε 5%.

Συνολικά, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της EY-Parthenon, Gregory Daco, η άμεση συνέπεια της ιστορικής απόφασης του αμερικανικού θεσμού θα είναι η μείωση του μέσου πραγματικού συντελεστή των τελωνειακών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αναμένεται να μειωθεί από 16,8% σε περίπου 9,5%.

