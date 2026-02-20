Explainer - Κρούγκμαν για την απόρριψη των αμερικανικών δασμών: «Ένα πολύ σκληρό πλήγμα»

«Ένα τεράστιο βήμα, ένα τεράστιο πλήγμα», λέει ο Πολ Κρούγκμαν. Λίγα λεπτά αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο μπλόκαρε τους «δασμούς 70%» του Τραμπ, ο Αμερικανός οικονομολόγος, η φιλελεύθερη συνείδηση ​​της Αμερικής, χρησιμοποίησε τη σελίδα του στο Substack για να εξηγήσει μια απόφαση που θα έχει βαθιές επιπτώσεις και θα «μειώσει βαθιά την εξουσία» της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Δεν αποτελεί έκπληξη», υποστηρίζει, «το γεγονός ότι η χρήση του Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Δύναμης ήταν παράνομη. Ήταν αρκετά σαφές».

Σύμφωνα με τον πρώην αρθρογράφο των New York Times, «ο νόμος παρέχει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες σε περίπτωση διεθνούς οικονομικής έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν του παρέχει αυτόματα την εξουσία να επιβάλλει δασμούς.

Ο Τραμπ, επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η οικονομία ήταν «φανταστική», η καλύτερη που έχει δει ποτέ. «Πώς μπορείς να το λες αυτό και, ταυτόχρονα, να κηρύσσεις κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δικαιολογεί την επιβολή δασμών;» Διατύπωσε το ρητορικό αυτό ερώτημα.

Η απόφαση των δικαστών, εξηγεί ο Κρούγκμαν, είναι σημαντική «πάνω απ' όλα» επειδή ελήφθη «από ένα Δικαστήριο που στο παρελθόν έχει δείξει ευρύ σεβασμό» στον Ντόναλντ Τραμπ. «Το υπονοούμενο», συνεχίζει, «είναι σαφές: εάν το Κογκρέσο εγκρίνει δασμούς, τότε μπορούν να εφαρμοστούν. Αλλά ο πρόεδρος δεν μπορεί να τους εισαγάγει μονομερώς επικαλούμενος μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που, στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε».

Σύμφωνα με τον Κρούγκμαν, το ζήτημα των κεφαλαίων που έχουν ήδη εισπραχθεί μέσω αυτών των δασμών παραμένει ανοιχτό. «Εάν κηρυχθούν παράνομοι, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι η κυβέρνηση μπορεί να παρακρατήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν από επιχειρήσεις. Αυτό το κόστος στη συνέχεια μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές». Αυτό το εμπορικό εμπόδιο, λέει, «ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ. Ανεξάρτητα από την πολιτική κρίση, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δηλώσει ξεκάθαρα: δεν έχετε την εξουσία να το κάνετε αυτό».

Στο οικονομικό μέτωπο, ο Κρούγκμαν είναι πιο επιφυλακτικός: «Ο άμεσος αντίκτυπος των δασμών ήταν πιθανώς πιο περιορισμένος από ό,τι φοβόντουσαν πολλοί. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν η αβεβαιότητα που προκάλεσε η εισαγωγή τους. Και αυτή η απόφαση μπορεί να μην είναι αρκετή για να την διαλύσει εντελώς».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών Τραμπ θα προσφέρει ανακούφιση, λένε οι επιχειρηματίες





Οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή, η οποία ακυρώνει τους εκτεταμένους αμερικανικούς δασμούς, θα μπορούσε να φέρει ανακούφιση μειώνοντας τα κόστη τους και ενδεχομένως οδηγώντας σε επιστροφές χρημάτων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές βάσει του νόμου για τις Διεθνείς Εκτάκτες Οικονομικές Εξουσίες (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA). Ο Τραμπ πέρυσι επικαλέστηκε τον νόμο του 1977 για να επιβάλει δασμούς σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά ελλείμματα και η ροή φεντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ συνιστούν εθνική έκτακτη ανάγκη.

Η Beth Benike, συνιδρύτρια της εταιρείας Busy Baby, που κατασκευάζει αξεσουάρ γεύματος για μωρά, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τη νομική ισχύ των δασμών την ανάγκασε να σταματήσει όλες τις εισαγωγές από την Κίνα, όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα της εταιρείας που εδρεύει στη Μινεσότα. Επίσης, έχει απόθεμα στην Κίνα που ο κατασκευαστής της κρατάει στο εξωτερικό.

«Έπρεπε να είχα στείλει τα προϊόντα τον προηγούμενο μήνα, αλλά περίμενα την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, γιατί ήταν η διαφορά ανάμεσα στο να πληρώσω επιπλέον 48.000 δολάρια [σε δασμούς] ή όχι», είπε στο CBS News πριν από την πολυαναμενόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή.

Δεν αντιτάχθηκαν όλες οι επιχειρήσεις στους έκτακτους δασμούς. Πριν από την απόφαση του υψηλού δικαστηρίου, ο Drew Greenblatt, ιδιοκτήτης της Maryland κατασκευαστικής εταιρείας Marlin Steel, δήλωσε στο CBS News ότι υποστήριζε την αύξηση των δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, καθώς παρέχουν «ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού» που επιτρέπει στην Marlin Steel να ανταγωνιστεί καλύτερα τους υπεράκτιους κατασκευαστές χάλυβα.

Ο μέσος δασμός σε όλες τις εισαγωγές είναι περίπου 17%, συμπεριλαμβανομένων των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Tax Policy Center.

Μια πρόσφατη ανάλυση από την Federal Reserve Bank of New York διαπίστωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος των δασμών Τραμπ το 2025, πληρώνοντας σχεδόν το 90% των δασμών. Η διοίκηση Τραμπ αμφισβητεί την ανάλυση.

