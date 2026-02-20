ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατάφερε ένα σημαντικό πλήγμα στη βασική οικονομική πολιτική του Τραμπ, έπειτα από μήνες αναταράξεων στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους εμπορικούς τους εταίρους

Newsbomb

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ
FILE - The Supreme Court is seen, Jan. 13, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ψήφους 6 έναντι 3, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ακύρωσαν τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στο πλαίσιο έκτακτων εξουσιών είναι παράνομοι. Αποφάσισαν ότι ο Τραμπ είχε υπερβεί τις εξουσίες του.

Τη γνώμη της πλειοψηφίας συνέταξε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, John Roberts, με τη στήριξη των συντηρητικών δικαστών Amy Coney Barrett και Neil Gorsuch, καθώς και των φιλελεύθερων δικαστών Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan και Sonia Sotomayor.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί επιβλήθηκαν παράνομα βάσει του νόμου του 1977 περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA). Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους ώστε να διατηρήσει παρόμοιες επιβαρύνσεις σε ισχύ.

Οι δικαστές κλήθηκαν να αποφανθούν εάν ο πρόεδρος είχε την εξουσιοδότηση να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, επικαλούμενος τον νόμο του 1977, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο σε «ασυνήθιστες και έκτακτες» περιστάσεις, όταν έχει κηρυχθεί εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είπε, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν παγκόσμια πτώση των χρηματιστηρίων και σειρά αγωγών από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι δασμοί έπληξαν τη λειτουργία τους και επιβλήθηκαν καταχρηστικά βάσει της έκτακτης νομοθεσίας. Ο Τραμπ ανακάλεσε επανειλημμένα ορισμένους από τους δασμούς και οι αγορές ανέκαμψαν.

Δύο κατώτερα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ είχαν ταχθεί υπέρ των επιχειρήσεων που προσέφυγαν κατά της κυβέρνησης, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του κηρύσσοντας κατάσταση εθνικής ανάγκης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι δικαστές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στα επιχειρήματα της πλευράς Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, John Roberts, ο οποίος έχει συμβάλει στη διεύρυνση των εκτελεστικών εξουσιών του προέδρου σε προηγούμενες αποφάσεις, επισήμανε ρητά ότι οι δασμοί, ακόμη και όταν συνδέονται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συνιστούν «φόρους για τους Αμερικανούς», εξουσία που ανήκει στο Κογκρέσο.

Η δικαστής Amy Coney Barrett διερωτήθηκε γιατί στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με δασμούς λόγω «απειλών για την άμυνα».

Παράλληλα, ορισμένοι δικαστές εξέφρασαν προβληματισμό ότι μια απόφαση κατά του Τραμπ θα μπορούσε να υποχρεώσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα δασμών, με πιθανό κίνδυνο ύφεσης.

Για μήνες, ο Τραμπ πίεζε το Δικαστήριο να επικυρώσει τους σαρωτικούς δασμούς του, κάνοντας δραματικές δηλώσεις ότι η υπόθεση ήταν ζήτημα «ζωής ή θανάτου», ότι μια αρνητική απόφαση θα συνιστούσε τη «μεγαλύτερη απειλή» για την εθνική ασφάλεια.

Ποιους δασμούς του Τραμπ επηρεάζει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου;

Όλοι οι δασμοί που εισήγαγε ο Τραμπ βάσει των εξουσιών έκτακτης ανάγκης επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ διαφημισμένων «ανταποδοτικών» δασμών του.

Τον Αύγουστο, η υπογεγραμμένη πολιτική του Τραμπ για παγκόσμιους δασμούς σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκε σε εφαρμογή. Οι δασμοί κυμαινόταν από 10-20% για τις περισσότερες χώρες και έως 50-100% για άλλες χώρες στις οποίες ο Τραμπ ήθελε να ασκήσει πίεση.

Μερικοί από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπόριο:

  • Ινδία: 50%

  • Βραζιλία: 50%

  • Ελβετία: 39%

  • Καναδάς: 35%

  • Κίνα: 30% (σε ορισμένα προϊόντα είχε φτάσει πάνω από 100%, αλλά οι νέοι δασμοί αναβλήθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις)

  • Νότια Αφρική: 30%

  • Μεξικό: 25%

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς: «Αίσχος»

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

17:36LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Εγκυμοσύνη σοκ – Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμωλος κερδίζει τον φωτογραφικό διαγωνισμό 10 χρόνων EPAS

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Επικίνδυνος οίκτος» Ungeduld des Herzens Ανυπομονησία της καρδιάς (1939) του Stefan Zweig

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός στρατιώτης από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά την διάρκεια «παιχνιδιού» με συναδέλφους

17:31LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η νέα ημερομηνία της δίκης για το revenge porn βίντεο μετά τη διακοπή

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

17:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο»

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Παίζει με ένα παιδί με μια «μπάλα» που μοιάζει με γυναικείο στήθος

16:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φυλακές Δομοκού: Αναπαράσταση της δολοφονίας ζήτησε ο δικηγόρος του δράστη – Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας

16:49LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πολλές φορές δέχομαι σχόλια για τα κιλά μου, τα λένε ακόμα και μπροστά μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου», ο αποχαιρετισμός του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ