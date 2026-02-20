ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

Με ψήφους 6 έναντι 3, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ακύρωσαν τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στο πλαίσιο έκτακτων εξουσιών είναι παράνομοι. Αποφάσισαν ότι ο Τραμπ είχε υπερβεί τις εξουσίες του.

Τη γνώμη της πλειοψηφίας συνέταξε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, John Roberts, με τη στήριξη των συντηρητικών δικαστών Amy Coney Barrett και Neil Gorsuch, καθώς και των φιλελεύθερων δικαστών Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan και Sonia Sotomayor.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί επιβλήθηκαν παράνομα βάσει του νόμου του 1977 περί Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA). Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους ώστε να διατηρήσει παρόμοιες επιβαρύνσεις σε ισχύ.

Οι δικαστές κλήθηκαν να αποφανθούν εάν ο πρόεδρος είχε την εξουσιοδότηση να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, επικαλούμενος τον νόμο του 1977, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο σε «ασυνήθιστες και έκτακτες» περιστάσεις, όταν έχει κηρυχθεί εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είπε, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν παγκόσμια πτώση των χρηματιστηρίων και σειρά αγωγών από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι δασμοί έπληξαν τη λειτουργία τους και επιβλήθηκαν καταχρηστικά βάσει της έκτακτης νομοθεσίας. Ο Τραμπ ανακάλεσε επανειλημμένα ορισμένους από τους δασμούς και οι αγορές ανέκαμψαν.

Δύο κατώτερα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ είχαν ταχθεί υπέρ των επιχειρήσεων που προσέφυγαν κατά της κυβέρνησης, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του κηρύσσοντας κατάσταση εθνικής ανάγκης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι δικαστές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί απέναντι στα επιχειρήματα της πλευράς Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, John Roberts, ο οποίος έχει συμβάλει στη διεύρυνση των εκτελεστικών εξουσιών του προέδρου σε προηγούμενες αποφάσεις, επισήμανε ρητά ότι οι δασμοί, ακόμη και όταν συνδέονται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συνιστούν «φόρους για τους Αμερικανούς», εξουσία που ανήκει στο Κογκρέσο.

Η δικαστής Amy Coney Barrett διερωτήθηκε γιατί στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ισπανία και η Γαλλία, θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με δασμούς λόγω «απειλών για την άμυνα».

Παράλληλα, ορισμένοι δικαστές εξέφρασαν προβληματισμό ότι μια απόφαση κατά του Τραμπ θα μπορούσε να υποχρεώσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα δασμών, με πιθανό κίνδυνο ύφεσης.

Για μήνες, ο Τραμπ πίεζε το Δικαστήριο να επικυρώσει τους σαρωτικούς δασμούς του, κάνοντας δραματικές δηλώσεις ότι η υπόθεση ήταν ζήτημα «ζωής ή θανάτου», ότι μια αρνητική απόφαση θα συνιστούσε τη «μεγαλύτερη απειλή» για την εθνική ασφάλεια.

Ποιους δασμούς του Τραμπ επηρεάζει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου;

Όλοι οι δασμοί που εισήγαγε ο Τραμπ βάσει των εξουσιών έκτακτης ανάγκης επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ διαφημισμένων «ανταποδοτικών» δασμών του.

Τον Αύγουστο, η υπογεγραμμένη πολιτική του Τραμπ για παγκόσμιους δασμούς σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκε σε εφαρμογή. Οι δασμοί κυμαινόταν από 10-20% για τις περισσότερες χώρες και έως 50-100% για άλλες χώρες στις οποίες ο Τραμπ ήθελε να ασκήσει πίεση.

Μερικοί από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπόριο:

Ινδία: 50%

Βραζιλία: 50%

Ελβετία: 39%

Καναδάς: 35%

Κίνα: 30% (σε ορισμένα προϊόντα είχε φτάσει πάνω από 100%, αλλά οι νέοι δασμοί αναβλήθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις)

Νότια Αφρική: 30%

Μεξικό: 25%

Διαβάστε επίσης