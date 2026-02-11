Οι δασμοί Τραμπ μείωσαν 31% τις εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας - Η Γερμανία εκτόπισε τις ΗΠΑ

Το 2026 η Βραζιλία αναμένεται να πετύχει συγκομιδή ρεκόρ 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι δασμοί Τραμπ μείωσαν 31% τις εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας - Η Γερμανία εκτόπισε τις ΗΠΑ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βραζιλία, ο κορυφαίος παραγωγός καφέ στον κόσμο, εξήγαγε 2,78 εκατομμύρια σακούλες των 60 κιλών τον Ιανουάριο, που αντιπροσωπεύει μείωση 30,8%, σύμφωνα με την ένωση εργοδοτών του κλάδου.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές καφέ τον πρώτο μήνα του 2026 έφτασαν τα 1,175 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 11,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, ανέφερε το Συμβούλιο Εξαγωγέων Καφέ (Cecafé) της Βραζιλίας.

Ο πρόεδρος των Εξαγωγέων, Μάρσιο Φερέιρα, εξήγησε ότι η πτώση των διεθνών τιμών των σιτηρών, λόγω της πρόβλεψης για συγκομιδή ρεκόρ στη Βραζιλία για το 2026, «αποθάρρυνε τις διεθνείς επιχειρήσεις».

Ο Φερέιρα πρόσθεσε ότι η εγχώρια αγορά καλύπτει τη ζήτηση για καφέ Arabica που λείπει με καφέ robusta, γεγονός που μείωσε τον όγκο των εξαγωγών. Σύμφωνα με το όραμά του, αυτή η τάση θα συνεχιστεί μέχρι την έναρξη της επόμενης συγκομιδής, τον Ιούνιο.

Η Γερμανία, η οποία το 2025 εκτόπισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον κύριο αγοραστή βραζιλιάνικου καφέ λόγω των δασμών 50% που επέβαλε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, παρέμεινε ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός τον Ιανουάριο. Εκείνο τον μήνα, η Βραζιλία έστειλε 391.704 τσάντες στη Γερμανία, το 14,1% του συνόλου, αν και ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πτώση 16,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι οι αποστολές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 46,7% τον Ιανουάριο, η χώρα παρέμεινε ο δεύτερος προορισμός, με 13,9% των εξαγωγών.

Το 2025, η Βραζιλία έφτασε σε έσοδα ρεκόρ 15.586 εκατομμυρίων δολαρίων από εξαγωγές καφέ, σημειώνοντας αύξηση 24,1% σε σύγκριση με το 2024, παρά το γεγονός ότι ο όγκος των αποστολών μειώθηκε κατά 20,8% και ανήλθε συνολικά σε 40 εκατομμύρια σακούλες, λόγω της χαμηλότερης προσφοράς και των πρόσθετων δασμών 50% που εφάρμοσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με επίσημη πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, το 2026 η Βραζιλία θα επιτύχει συγκομιδή ρεκόρ 66,2 εκατομμυρίων σακουλών, 17,1% περισσότερο από το 2024, λόγω των καλύτερων καιρικών συνθηκών και της επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης.

Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι η βιομηχανία στιγμιαίου καφέ της Βραζιλίας αναζητά σαφήνεια σχετικά με έναν δασμό 50% στις ΗΠΑ που παρέμεινε σε ισχύ για τον κανονικό στιγμιαίο καφέ, ακόμη και όταν άλλες κατηγορίες καφέ εξαιρέθηκαν, και σημείωσε ότι η Βραζιλία σημείωσε έσοδα ρεκόρ από εξαγωγές καφέ το 2025 παρά τους χαμηλότερους όγκους αποστολών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξήγησε γιατί αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία: «Δεν μου άρεσε ο τόνος της προέδρου»

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αποθέωση Μεντιλίμπαρ σε Ισπανία για τα 2 χρόνια στην ομάδα - «Η πιο επιδραστική κίνηση»

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι - Αναζητείται από την αστυνομία

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι δασμοί Τραμπ μείωσαν 31% τις εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας - Η Γερμανία εκτόπισε τις ΗΠΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για παραβίαση του εναέριου χώρου από drones μεξικανικών καρτέλ

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Κοντά στην επιστροφή ο Ιωαννίδης

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ναι στον δίαυλο επικοινωνίας με Τουρκία, αλλά χωρίς αυταπάτες»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εκτός σχολείου από αύριο η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ - Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση κατά διυλυστηρίου στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ληστεία στην Καισάρεια: Ένας γάιδαρος το... όχημα διαφυγής

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Πιτσιρικάς βγάζει 15.000 τον μήνα με επιχείρηση που έστησε από το δωμάτιό του

16:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το σύνθημα πρόκρισης του «Δικέφαλου» πριν τη ρεβάνς της Τούμπας

16:07WHAT THE FACT

Είναι τα burger πιο επικίνδυνα από το τσιγάρο; Νέα μελέτη για τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία της Παντάνασσας

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE BLOG - Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα Πέμπτη και Παρασκευή λόγω θυελλωδών ανέμων - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχουν καθαριστεί τα λεωφορεία της Αττικής εδώ και έναν μήνα – «Αλαλούμ» με τις συμβάσεις του ΟΣΥ

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά: 18χρονος μαθητής ο «μακελάρης» - Πληροφορίες ότι σκότωσε την μητέρα και τον αδελφό του

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια οχιά επιτίθεται πιο γρήγορα από ότι μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος

15:34LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Έγινε 57 ετών, η ελληνική καταγωγή, τα Φιλαράκια και το μυστικό της σιλουέτας της

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ο πρώτος διάλογος - Το χαμόγελο του Τούρκου προέδρου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη - «Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ