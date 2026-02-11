Οι δασμοί Τραμπ μείωσαν 31% τις εξαγωγές καφέ της Βραζιλίας - Η Γερμανία εκτόπισε τις ΗΠΑ

Η Βραζιλία, ο κορυφαίος παραγωγός καφέ στον κόσμο, εξήγαγε 2,78 εκατομμύρια σακούλες των 60 κιλών τον Ιανουάριο, που αντιπροσωπεύει μείωση 30,8%, σύμφωνα με την ένωση εργοδοτών του κλάδου.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές καφέ τον πρώτο μήνα του 2026 έφτασαν τα 1,175 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 11,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους, ανέφερε το Συμβούλιο Εξαγωγέων Καφέ (Cecafé) της Βραζιλίας.

Ο πρόεδρος των Εξαγωγέων, Μάρσιο Φερέιρα, εξήγησε ότι η πτώση των διεθνών τιμών των σιτηρών, λόγω της πρόβλεψης για συγκομιδή ρεκόρ στη Βραζιλία για το 2026, «αποθάρρυνε τις διεθνείς επιχειρήσεις».

Ο Φερέιρα πρόσθεσε ότι η εγχώρια αγορά καλύπτει τη ζήτηση για καφέ Arabica που λείπει με καφέ robusta, γεγονός που μείωσε τον όγκο των εξαγωγών. Σύμφωνα με το όραμά του, αυτή η τάση θα συνεχιστεί μέχρι την έναρξη της επόμενης συγκομιδής, τον Ιούνιο.

Η Γερμανία, η οποία το 2025 εκτόπισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον κύριο αγοραστή βραζιλιάνικου καφέ λόγω των δασμών 50% που επέβαλε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, παρέμεινε ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός τον Ιανουάριο. Εκείνο τον μήνα, η Βραζιλία έστειλε 391.704 τσάντες στη Γερμανία, το 14,1% του συνόλου, αν και ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πτώση 16,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι οι αποστολές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 46,7% τον Ιανουάριο, η χώρα παρέμεινε ο δεύτερος προορισμός, με 13,9% των εξαγωγών.

Το 2025, η Βραζιλία έφτασε σε έσοδα ρεκόρ 15.586 εκατομμυρίων δολαρίων από εξαγωγές καφέ, σημειώνοντας αύξηση 24,1% σε σύγκριση με το 2024, παρά το γεγονός ότι ο όγκος των αποστολών μειώθηκε κατά 20,8% και ανήλθε συνολικά σε 40 εκατομμύρια σακούλες, λόγω της χαμηλότερης προσφοράς και των πρόσθετων δασμών 50% που εφάρμοσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με επίσημη πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, το 2026 η Βραζιλία θα επιτύχει συγκομιδή ρεκόρ 66,2 εκατομμυρίων σακουλών, 17,1% περισσότερο από το 2024, λόγω των καλύτερων καιρικών συνθηκών και της επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης.

Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι η βιομηχανία στιγμιαίου καφέ της Βραζιλίας αναζητά σαφήνεια σχετικά με έναν δασμό 50% στις ΗΠΑ που παρέμεινε σε ισχύ για τον κανονικό στιγμιαίο καφέ, ακόμη και όταν άλλες κατηγορίες καφέ εξαιρέθηκαν, και σημείωσε ότι η Βραζιλία σημείωσε έσοδα ρεκόρ από εξαγωγές καφέ το 2025 παρά τους χαμηλότερους όγκους αποστολών.