Ο Τραμπ εξήγησε γιατί αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία: «Δεν μου άρεσε ο τόνος της προέδρου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε τον λόγο που τον οδήγησε να επιβάλει δασμούς 39% στην Ελβετία, αναφέροντας ότι ο τόνος της ηγέτιδας της χώρας ήταν «πολύ επιθετική» και «αντί να μειώσω τους δασμούς 30%, τους αύξησα», έπειτα από το τηλεφώνημα μαζί της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε δραστικά τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία μετά από την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με την Karin Keller-Sutter, την πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετίας, εξήγησε σε συνέντευξή του στο Fox Business που μεταδόθηκε την Τρίτη (10/02).

???? Trump said he raised tariffs on Switzerland because he didn’t like how the Swiss “prime minister” spoke to him.



Switzerland doesn’t have a prime minister.



That’s where we are. ?‍♂️ pic.twitter.com/zZM8utyDNa — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 11, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ελβετία επωφελούνταν εδώ και καιρό από χαμηλούς δασμούς κατά την εξαγωγή αγαθών στις ΗΠΑ, με το εμπορικό έλλειμμα της Ουάσινγκτον να υπολογίζεται σε 42 δισ. δολάρια.

«Ξέρετε, είχα ένα περιστατικό με μια πολύ ωραία χώρα, την Ελβετία. Δεν πλήρωναν δασμούς όταν έστελναν προϊόντα εδώ – κάτι που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει – και είχαμε ένα έλλειμμα 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν παίρναμε τίποτα και είπα: "Πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί πρέπει να το εξισορροπήσουμε λίγο". Δεν χρειαζόταν να πάρω τα πάντα με τη μία, οπότε έβαλα δασμό 30%, ο οποίος ήταν πολύ χαμηλός. Ακόμα είχαμε μεγάλο έλλειμμα, αλλά ήταν το μισό», είπε.

Η Karin Keller-Sutter, πρόεδρος της Ελβετίας, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 24 Σεπτεμβρίου 2025. AP/Angelina Katsanis

Η κατάσταση όμως «άναψε» μετά από ένα τηλεφώνημα από την Karin Keller-Sutter, την οποία ο Τραμπ αποκάλεσε εσφαλμένα «πρωθυπουργό» της Ελβετίας.

«Ήταν πολύ επιθετική, ευγενική, αλλά πολύ επιθετική. Είπε: "Κύριε, είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό". Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο», δήλωσε ο Τραμπ. Παρά την επανειλημμένη επιμονή της ότι η Ελβετία ήταν «μικρή, μικρή χώρα», ο Τραμπ επέμεινε: «Μπορεί να είστε μια μικρή χώρα, αλλά έχουμε έλλειμμα 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων μαζί σας».

Απογοητευμένος από αυτό που περιέγραψε ως τον τόνο της ηγέτιδας της Ελβετίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι αποφάσισε να μην χορηγήσει μείωση, αλλά αντίθετα να αυξήσει τον δασμό στο 39%.

«Ξέρετε την Ελβετία, τη θεωρείτε εξαιρετικά κομψή, εξαιρετικά τέλεια. Δεν είναι. Είναι έτσι μόνο επειδή τους επιτρέπουμε να μας εκμεταλλεύονται και να βγάζουν όλα αυτά τα χρήματα», είπε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το επεισόδιο ως μέρος μιας ευρύτερης μάχης κατά των χωρών που εκμεταλλεύονται τους χαμηλούς δασμούς των ΗΠΑ. «Θα μπορούσα να πω το ίδιο και για άλλες 40 χώρες. Ορισμένες είναι πολύ πιο εξωφρενικές», πρόσθεσε.

Χρυσά δώρα για τον Αμερικανό πρόεδρο

Παρά τη ρητορική του προέδρου, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ελβετίας κατέληξαν τελικά σε συμφωνία τον Νοέμβριο.

Τότε, μία ομάδα Ελβετών δισεκατομμυριούχων έδωσαν ως «δώρο» στον Ντόναλντ Τραμπ ένα χρυσό ρολόι γραφείου Rolex και μια χαραγμένη ράβδο χρυσού αξίας 130.000 δολαρίων.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Νταβός, ο Τραμπ είπε ότι η μείωση των δασμών ήρθε μετά από πίεση από ελβετικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Rolex, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν ξανά τα ποσοστά. «Τα μείωσα επειδή δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αυξηθούν».

