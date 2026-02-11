Νετανιάχου: Σήμερα στον Λευκό Οίκο για την συνάντηση με τον Τραμπ - Στο επίκεντρο το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της και η ένταση στην Μέση Ανατολή χτυπάει κόκκινο.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ προκειμένου να προωθήσει μία συμφωνία με την Τεχεράνη που θα βάζει τέλος στον εμπλουτισμό ουρανιοσό και στην ιρανική χρηματοδότηση σε σιιτικές ομάδες στην περιοχή, όπως η Χεζμπολάχ.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο την άποψή μας σχετικά με τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

«Σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται περιορισμοί στους βαλλιστικούς πυραύλους και πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, εκτός εάν οι δυτικές χώρες μειώσουν τις κυρώσεις που έχουν πλήξει την ιρανική οικονομία. Επιπλέον κρίνει ότι είναι εκτός ατζέντας της συζήτησης το βαλλιστικό-πυραυλικό πρόγραμμα του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έφτασε την Τρίτη στην Ουάσινγκτον και είχε συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ για περιφερειακά ζητήματα και τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο Ομάν.

Προειδοποίηση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί εδώ και βδομάδες να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Τεχεράνη έχει απαντήσει ότι τα αντίποινα θα είναι σκληρά σε ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό χτύπημα των Αμερικανών.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του χθες και τόνισε ότι πιστεύει πως το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ απείλησε εκ νέου ότι θα κάνει «κάτι πολύ σκληρό», αν η Τεχεράνη αρνηθεί.

«Θα προτιμούσα να καταλήξω σε συμφωνία. Θα πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία, όχι πυρηνικά όπλα, όχι πύραυλοι, όχι αυτό, όχι εκείνο», είπε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος

