Επιπλέον δασμός 3 ευρώ για παραγγελίες από τρίτες χώρες - Τι ισχύει για Temu και Shein

Από την 1η Ιουλίου 2026 όλα τα δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ, που εισέρχονται στην κοινοτική επικράτεια από τρίτη χώρα, θα επιβαρύνονται με ελάχιστους δασμούς ύψους 3 ευρώ πακέτο.

Εάν στο δέμα υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη, για παράδειγμα μια μεταξωτή μπλούζα και μια μάλλινη, λόγω των διαφορετικών δασμολογικών υποδιαιρέσεών τους, το δέμα θα επιβαρύνεται με τελωνειακό δασμό 6 ευρώ.

Αυτό προβλέπει η χθεσινή απόφαση των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών της Ε.Ε., που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να καθορίζουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τους δασμούς στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, που είχε επιτευχθεί στο Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο προσωρινός ενιαίος τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία αντικειμένων που περιέχεται σε ένα μικρό δέμα που εισέρχεται στην Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την περίπτωση. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο νέος κόμβος τελωνειακών δεδομένων της Ε.Ε., αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι το νέο σύστημα θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. όσο και για τα εθνικά δημόσια οικονομικά, καθώς οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ίδιο πόρο της Ενωσης και τα κράτη-μέλη παρακρατούν μέρος αυτών των ποσών ως έξοδα είσπραξης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο όγκος των μικρών δεμάτων που φτάνουν στην Ε.Ε. διπλασιάζεται κάθε χρόνο από το 2022. Το 2024, 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια δέματα εισήλθαν στην αγορά της Ε.Ε. Το 91% των αποστολών φτάνουν από την Κίνα, από Temu, Shein και άλλες αλυσίδες χαμηλών τιμών. Μάλιστα, το 65% των δεμάτων που εισέρχονται στην Ε.Ε. δηλώνονται σκοπίμως με χαμηλότερη δασμολογητέα αξία για να αποφευχθεί η επιβολή δασμών.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»