Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς: «Αίσχος»

Κατά τη διάρκεια πρωινού στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το πρωί, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή», προσθέτοντας ότι «διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με την Kaitlan Collins του CNN, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του ως «αίσχος» και δήλωσε ότι διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο.

Ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς του κατά τη διάρκεια του πρωινού με κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί, χαρακτηρίζοντάς την «αίσχος», όπως με ενημέρωσαν. Είπε στους παρευρισκόμενους ότι έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Χρηματιστήριο: Η Ευρώπη γιορτάζει την απόρριψη των δασμών, το Παρίσι σημειώνει νέο ρεκόρ

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές γιορτάζουν μετά την απόσυρση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, οι τομείς που είχαν πληγεί περισσότερο από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ σημειώνουν ανάκαμψη.

Ο δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,8%. Το Μιλάνο πρωτοστατεί (+1,4%). Το Παρίσι λάμπει (+1,1%), καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό 8.529 μονάδων. Το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη (+0,6%) και η Μαδρίτη (+0,5%) επίσης σημειώνουν άνοδο. Οι μετοχές πολυτελείας επιδεικνύουν τις δυνάμεις τους (+3%).

Οι τράπεζες (+1,2%), οι ασφάλειες (+1,4%) και τα αυτοκίνητα (+0,7%) επίσης παρουσιάζουν καλές επιδόσεις.

Στο μέτωπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι των κυριότερων νομισμάτων.

Το ευρώ αυξάνεται στο 1,1787 έναντι του δολαρίου. Η λίρα και το ελβετικό φράγκο ενισχύονται επίσης.

Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν ανεπηρέαστα από την απόφαση του Δικαστηρίου.

Η ΕΕ: «Αναμένουμε διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου»

«Σημειώνουμε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διευκρινίσουμε ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ως απάντηση. Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από σταθερές και προβλέψιμες εμπορικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την κατάργηση των δασμών των ΗΠΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανατρέπει μέρος των δασμών του Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας δασμούς σε πολλά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα στον Αμερικανό πρόεδρο σε ένα κεντρικό στοιχείο του οικονομικού προγράμματός του.

Βάσει της απόφασης που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς λόγω μιας οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «ανταποδοτικοί» από την αμερικανική κυβέρνηση, όχι όμως εκείνους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να επιβάλει αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς βασιζόμενος σε ένα κείμενο του 1977 που επιτρέπει θεωρητικά στην αμερικανική διοίκηση να δράσει στον οικονομικό τομέα, χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο, από τη στιγμή που αναγνωρίζεται μια «οικονομική έκτακτη ανάγκη».

Όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει «να έχει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο» προκειμένου να επιβάλει δασμούς.

Το γεγονός πως το κείμενο του νόμου στον οποίο βασίζεται ο Λευκός Οίκος «του δίνει την εξουσία για να "ρυθμίσει τις εισαγωγές", είναι ανεπαρκές», δεδομένου ότι «δεν εμπεριέχει καμία αναφορά στους δασμούς».

Αυτός ο νόμος «δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να επιβάλει δασμούς», επιμένει ο δικαστής Ρόμπερτς στο κείμενο της απόφασης.

Αυτοί οι δασμοί είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο, με την παρουσίαση ενός πίνακα που παρουσίαζε τα διαφορετικά ποσοστά που θα εφαρμόζονται, ανάλογα με την προέλευση των προϊόντων.

Στόχευαν θεωρητικά τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν ένα εμπορικό έλλειμα κατά την ανταλλαγή προϊόντων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τους βλέπει ως ένα εργαλείο για το εξισορροπήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στόχευε επίσης να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους στο ομοσπονδιακό κράτος για να αντισταθμίσει τις περικοπές φόρων.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος εν μέρει υποχώρησε προσθέτοντας εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, ιδίως για εκείνα που δεν μπορούν να παρασκευαστούν ή να καλλιεργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτοί οι δασμοί χρησίμευσαν επίσης ως βάση για διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με βασικούς εταίρους των ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές οι συμφωνίες ορίζουν πλέον, ανάλογα με την περίπτωση, δασμούς μεταξύ 10% και 15% το ανώτερο σε προϊόντα από τις χώρες που τις έχουν υπογράψει.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ και η Ινδονησία, οι ηγέτες των οποίων βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να παραστούν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιους δασμούς του Τραμπ επηρεάζει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου;

Όλοι οι δασμοί που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ βάσει των εξουσιών έκτακτης ανάγκης επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ διαφημισμένων «ανταποδοτικών» δασμών του.

Τον Αύγουστο, η υπογεγραμμένη πολιτική του Τραμπ για παγκόσμιους δασμούς σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκε σε εφαρμογή. Οι δασμοί κυμαινόταν από 10-20% για τις περισσότερες χώρες και έως 50-100% για άλλες χώρες στις οποίες ο Τραμπ ήθελε να ασκήσει πίεση.

Μερικοί από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπόριο:

Ινδία: 50%

Βραζιλία: 50%

Ελβετία: 39%

Καναδάς: 35%

Κίνα: 30% (σε ορισμένα προϊόντα είχε φτάσει πάνω από 100%, αλλά οι νέοι δασμοί αναβλήθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις)

Νότια Αφρική: 30%

Μεξικό: 25%

