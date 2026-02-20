Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς: «Αίσχος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε στην ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε τους δασμούς του

Newsbomb

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς: «Αίσχος»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά τη διάρκεια πρωινού στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το πρωί, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή», προσθέτοντας ότι «διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με την Kaitlan Collins του CNN, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του ως «αίσχος» και δήλωσε ότι διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο.

Ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς του κατά τη διάρκεια του πρωινού με κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί, χαρακτηρίζοντάς την «αίσχος», όπως με ενημέρωσαν. Είπε στους παρευρισκόμενους ότι έχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Χρηματιστήριο: Η Ευρώπη γιορτάζει την απόρριψη των δασμών, το Παρίσι σημειώνει νέο ρεκόρ

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές γιορτάζουν μετά την απόσυρση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, οι τομείς που είχαν πληγεί περισσότερο από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ σημειώνουν ανάκαμψη.

Ο δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,8%. Το Μιλάνο πρωτοστατεί (+1,4%). Το Παρίσι λάμπει (+1,1%), καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό 8.529 μονάδων. Το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη (+0,6%) και η Μαδρίτη (+0,5%) επίσης σημειώνουν άνοδο. Οι μετοχές πολυτελείας επιδεικνύουν τις δυνάμεις τους (+3%).

Οι τράπεζες (+1,2%), οι ασφάλειες (+1,4%) και τα αυτοκίνητα (+0,7%) επίσης παρουσιάζουν καλές επιδόσεις.

Στο μέτωπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι των κυριότερων νομισμάτων.

Το ευρώ αυξάνεται στο 1,1787 έναντι του δολαρίου. Η λίρα και το ελβετικό φράγκο ενισχύονται επίσης.

Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν ανεπηρέαστα από την απόφαση του Δικαστηρίου.

Η ΕΕ: «Αναμένουμε διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου»

«Σημειώνουμε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διευκρινίσουμε ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ως απάντηση. Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από σταθερές και προβλέψιμες εμπορικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την κατάργηση των δασμών των ΗΠΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο.

200.000 λιγότεροι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ: η αθετημένη υπόσχεση των δασμών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανατρέπει μέρος των δασμών του Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας δασμούς σε πολλά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, καταφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα στον Αμερικανό πρόεδρο σε ένα κεντρικό στοιχείο του οικονομικού προγράμματός του.

Βάσει της απόφασης που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς λόγω μιας οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «ανταποδοτικοί» από την αμερικανική κυβέρνηση, όχι όμως εκείνους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να επιβάλει αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς βασιζόμενος σε ένα κείμενο του 1977 που επιτρέπει θεωρητικά στην αμερικανική διοίκηση να δράσει στον οικονομικό τομέα, χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο, από τη στιγμή που αναγνωρίζεται μια «οικονομική έκτακτη ανάγκη».

Όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει «να έχει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο» προκειμένου να επιβάλει δασμούς.

Το γεγονός πως το κείμενο του νόμου στον οποίο βασίζεται ο Λευκός Οίκος «του δίνει την εξουσία για να "ρυθμίσει τις εισαγωγές", είναι ανεπαρκές», δεδομένου ότι «δεν εμπεριέχει καμία αναφορά στους δασμούς».

Αυτός ο νόμος «δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να επιβάλει δασμούς», επιμένει ο δικαστής Ρόμπερτς στο κείμενο της απόφασης.

Αυτοί οι δασμοί είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο, με την παρουσίαση ενός πίνακα που παρουσίαζε τα διαφορετικά ποσοστά που θα εφαρμόζονται, ανάλογα με την προέλευση των προϊόντων.

Στόχευαν θεωρητικά τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν ένα εμπορικό έλλειμα κατά την ανταλλαγή προϊόντων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τους βλέπει ως ένα εργαλείο για το εξισορροπήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στόχευε επίσης να εξασφαλίσει επιπλέον πόρους στο ομοσπονδιακό κράτος για να αντισταθμίσει τις περικοπές φόρων.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος εν μέρει υποχώρησε προσθέτοντας εξαιρέσεις για ορισμένα προϊόντα, ιδίως για εκείνα που δεν μπορούν να παρασκευαστούν ή να καλλιεργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτοί οι δασμοί χρησίμευσαν επίσης ως βάση για διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε μια σειρά εμπορικών συμφωνιών με βασικούς εταίρους των ΗΠΑ, αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές οι συμφωνίες ορίζουν πλέον, ανάλογα με την περίπτωση, δασμούς μεταξύ 10% και 15% το ανώτερο σε προϊόντα από τις χώρες που τις έχουν υπογράψει.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ και η Ινδονησία, οι ηγέτες των οποίων βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να παραστούν στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιους δασμούς του Τραμπ επηρεάζει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου;

Όλοι οι δασμοί που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ βάσει των εξουσιών έκτακτης ανάγκης επηρεάζονται από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ διαφημισμένων «ανταποδοτικών» δασμών του.

Τον Αύγουστο, η υπογεγραμμένη πολιτική του Τραμπ για παγκόσμιους δασμούς σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκε σε εφαρμογή. Οι δασμοί κυμαινόταν από 10-20% για τις περισσότερες χώρες και έως 50-100% για άλλες χώρες στις οποίες ο Τραμπ ήθελε να ασκήσει πίεση.

Μερικοί από τους υψηλότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπόριο:

  • Ινδία: 50%

  • Βραζιλία: 50%

  • Ελβετία: 39%

  • Καναδάς: 35%

  • Κίνα: 30% (σε ορισμένα προϊόντα είχε φτάσει πάνω από 100%, αλλά οι νέοι δασμοί αναβλήθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις)

  • Νότια Αφρική: 30%

  • Μεξικό: 25%

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μυαλό μόνο στον Παναιτωλικό, όχι στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Ανακοίνωσε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα - Συνάντηση με Χαρίτση και τον ιστορικό Μ. Χαραλαμπίδη

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό - Στον ανακριτή δύο άνδρες

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Τρελή» πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης - «Δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΜ: Επιτάχυνση σε εξειδίκευση, προσκλήσεις και εντάξεις - «Τρέχει» και το Ταμείο Δανείων

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ανήλικοι Ρομά πίσω από 15 κλοπές- Έκλεβαν από οχήματα μέχρι πεζούς

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

18:30LIFESTYLE

Νέα ανατροπή στον ΣΚΑΪ - Βγάζουν εκτός το «Beat my guest» πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου: Εμφάνιση-έκπληξη του βασιλιά Κάρολου, λίγες ώρες μετά την σύλληψη του αδελφού του, Άντριου - Δείτε βίντεο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει και τραυμάτισε σοβαρά οδηγό μοτοσικλέτας

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Παύλου Μαρινάκη: «Βούλιαξε» το Ψυχικό για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του

18:13ΕΛΛΑΔΑ

NBG Pay & EDPS στη HORECA 2026: Ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών με την τεχνογνωσία της Global Payments

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσταλ Πάλας: Πρόστιμο 50.000 λιρών για το πανό κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ