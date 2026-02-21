ΗΠΑ: Ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% προβλέπει ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ

Ο Μπέσεντ απέδωσε την αύξηση κατά μόλις 1,4% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους στη δημοσιονομική παράλυση (shutdown)

ΗΠΑ: Ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% προβλέπει ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, μιλάει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Dallas Economic Club την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026, στο Ντάλας. 

AP
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε χθες Παρασκευή στην εκπομπή «The Will Cain Show» του Fox News πως πιστεύει ότι η αμερικανική οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τουλάχιστον 3,5% το 2026.

Ο Μπέσεντ απέδωσε την αύξηση κατά μόλις 1,4% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του έτους στη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) και στις μεγάλες απομειώσεις που ανακοίνωσαν αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, λέγοντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να ήταν υψηλότερη κατά 100 έως 200 μονάδες βάσης.

«Ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην Ιστορία που προκάλεσε την κατάρρευση στο τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

