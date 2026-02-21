ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 230,81 μονάδων (+0,47%), στις 49.625,97 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 203,34 μονάδων (+0,90%), στις 22.886,06 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 47,62 μονάδων (+0,69%), στις 6.909,51 μονάδες.
