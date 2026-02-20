Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τη Wall Street και συρρέουν στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Οι Αμερικανοί επενδυτές βιώνουν την ταχύτερη εκροή κεφαλαίων εδώ και 16 χρόνια - Τα κεφάλαια απομακρύνονται από τους τεχνολογικούς κολοσσούς και κατευθύνονται προς τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τη Wall Street και συρρέουν στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές
Traders Jonathan Mueller, left, and Michael Capolino work on the floor of the New York Stock Exchange, Thursday, Feb. 19, 2026. (AP Photo/Richard Drew)
Οι Αμερικανοί επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τις δικές τους χρηματιστηριακές αγορές με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 ετών, λόγω της επιβράδυνσης των αποδόσεων των τεχνολογικών γιγάντων και των ελκυστικών ευκαιριών που προσφέρουν οι αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG/Lipper, οι επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ έχουν αποσύρει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια από μετοχικά κεφάλαια τους τελευταίους έξι μήνες. Η εκροή των 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε μόνο από τις αρχές του 2026 αντιπροσωπεύει την πιο απότομη πτώση από το 2010, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις πρώτες οκτώ εβδομάδες του έτους.

Σύμφωνα με το Reuters, παρόλο που η αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι άλλων νομισμάτων έχει καταστήσει τις αγορές περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό πιο δαπανηρές για τους Αμερικανούς επενδυτές, η φυγή κεφαλαίων συνεχίζεται αμείωτη. Η τάση απομάκρυνσης από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων, η οποία ξεκίνησε μεταξύ των διεθνών επενδυτών πέρυσι, έχει πλέον κερδίσει ισχυρό έδαφος και μεταξύ των Αμερικανών επενδυτών.

Από το τέλος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, η στρατηγική «αγοράστε αμερικανικά προϊόντα» έχει αποφέρει σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές χάρη σε μια ισχυρή οικονομία, υψηλά εταιρικά κέρδη και κυριαρχία στον τομέα της τεχνολογίας. Η ώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα, ώθησε τον δείκτη S&P 500 σε ιστορικά υψηλά πέρυσι, λειτουργώντας ως προστατευτικό μέσο έναντι των απρόβλεπτων εμπορικών πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της παρέμβασης στην ανεξαρτησία της Fed.

Οι Αμερικανοί επενδυτές στρέφονται σε ευκαιρίες υψηλής απόδοσης στο εξωτερικό

Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και το τεράστιο κόστος που συνεπάγεται, η ελκυστικότητα των μετοχών της Wall Street έχει αρχίσει να μειώνεται. Η υπερβολική αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων, οι οποίοι έχουν ηγηθεί των κερδών μέχρι σήμερα, ωθεί τους επενδυτές να είναι πιο επιλεκτικοί και να εξετάζουν εναλλακτικές αγορές.

Μια έρευνα διαχειριστών κεφαλαίων που διεξήγαγε η Bank of America τον Φεβρουάριο αποκάλυψε ότι οι επενδυτές μετατοπίζονται από τις αμερικανικές μετοχές σε μετοχές αναδυόμενων αγορών με τον ταχύτερο ρυθμό τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι ειδικοί λένε ότι οι επενδυτές συνειδητοποιούν τις χαμένες ευκαιρίες όταν εξετάζουν την απόδοση των ξένων αγορών σε όρους δολαρίου και αυτό πυροδοτεί επενδύσεις στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί επενδυτές έχουν επενδύσει 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναδυόμενες αγορές φέτος. Η Νότια Κορέα ηγείται με 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από τη Βραζιλία με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ η υποτίμηση του δολαρίου κατά 10% έναντι των κυριότερων νομισμάτων από τον Ιανουάριο, αποτέλεσμα των πολιτικών του Τραμπ, έχει δυσχεράνει την επιδίωξη ευκαιριών στο εξωτερικό, οι αποδόσεις μερισμάτων σε δολάρια από αγορές υψηλής απόδοσης αντισταθμίζουν αυτό το κόστος.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο δείκτης S&P 500 έχει αυξηθεί κατά περίπου 14%, ενώ σε όρους δολαρίου, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο έχει αυξηθεί κατά 43%, ο δείκτης STOXX 600 της Ευρώπης κατά 26% και ο δείκτης CSI 300 της Σαγκάης κατά 23%. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης KOSPI της Σεούλ έχει διπλασιαστεί σε αξία, προσελκύοντας σημαντική προσοχή.

Οι επενδυτές επανεκτιμούν τους κινδύνους τους

Οι επενδυτές επανεκτιμούν τους κινδύνους που θέτει η φαινομενικά ασταμάτητη άνοδος των μετοχών πρωτοπόρων της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Nvidia, η Meta και η Microsoft, και οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα κεφάλαια στρέφονται προς παραδοσιακές βιομηχανικές εταιρείες και «αμυντικές» μετοχές - περιουσιακά στοιχεία που επικεντρώνονται στη θεμελιώδη αξία - που συγκεντρώνονται περισσότερο σε αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία ή η Ιαπωνία.

Αυτή η εναλλαγή στη Wall Street θεωρείται μέρος μιας παγκόσμιας μετατόπισης από τις μετοχές που επικεντρώνονται στην τεχνολογία και την ανάπτυξη σε εταιρείες που προσφέρουν πραγματική αξία. Η κυκλική δυναμική ανάπτυξης, ιδίως στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, έχει τραβήξει την προσοχή των Αμερικανών επενδυτών.

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές, κυκλικά περιουσιακά στοιχεία που ωφελούνται περισσότερο όταν επιταχύνεται η οικονομική ανάπτυξη, σημείωσαν άνοδο 67% πέρυσι και έχουν καταγράψει περαιτέρω αύξηση 4% από τις αρχές του 2026.

Ωστόσο, οι αμερικανικές μετοχές παραμένουν αρκετά ακριβές σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο δείκτης S&P 500 διαπραγματεύεται με τιμή 21,8 φορές τα αναμενόμενα κέρδη (λόγος τιμής προς κέρδη), ενώ στην Ευρώπη ο λόγος αυτός είναι 15, στην Ιαπωνία 17 και στην Κίνα 13,5.

Η επένδυση περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ευρωπαϊκές μετοχές από την ορκωμοσία του Τραμπ πέρυσι παρουσιάζει έντονη αντίθεση με την εκροή 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την πρώτη του θητεία. Οι αναλυτές της αγοράς αποκαλούν αυτό μια «σημαντική παγκόσμια εναλλαγή» και η προσδοκία ότι οι ροές κεφαλαίων θα συνεχίσουν να μετατοπίζονται εκτός των ΗΠΑ παραμένει η κυρίαρχη άποψη στις αγορές.

