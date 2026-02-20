Πιέσεις στη Wall Street και ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράν

Πτωτικά ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πιέσεις στη Wall Street και ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράν
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε την Πέμπτη (19/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Nvidia και η Apple.

Παράλληλα οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις και κυρίως στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων (–0,54%), στις 49.395,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,90 μονάδων (–0,31%), στις 22.682,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,42 μονάδων (–0,28%), στις 6.861,89 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις στη Wall Street και ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράν

00:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»

00:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τα highlights της αναμέτρησης των playoffs του Europa League

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μετά την Αρκαδίου κίνδυνος και στα Περιβόλια – Μπαλκόνια έτοιμα για κατάρρευση

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-2 (τελικό): Δεν έφτασε το ονειρεμένο ντεμπούτο του Τετέι

23:46ΥΓΕΙΑ

Ζήτημα δημόσιας υγείας η μικροβιακή αντοχή σε βακτήρια που μεταδίδονται μέσω τροφίμων

23:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Άλμα έξι μέτρων ο Εμμανουήλ Καραλής στο Λιεβέν

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Καισαριανή: Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών, όχι μόνο αυτές που είδαμε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία -Πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Διακινούσαν τεράστια «μαύρα» ποσά και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ