Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

«Θολά νερά» για τις επιχειρήσεις, ωστόσο πολλοί έχουν τη βεβαιότητα πως οι δασμοί Τραμπ δεν «φεύγουν»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

Ντόναλντ Τραμπ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη και μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, ξένοι ηγέτες και στελέχη επιχειρήσεων θεωρούν πως οι αμερικανικοί δασμοί ήρθαν για να μείνουν - με τη μία ή την άλλη μορφή.

Η κομβική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή, με την οποία κρίθηκε παράνομη η βασική μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, ανέτρεψε έναν από τους θεμέλιους λίθους της εμπορικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, εντείνοντας την αβεβαιότητα για εμπορικούς εταίρους και επιχειρήσεις διεθνώς, όπως επισημαίνουν σε κεντρικό τους άρθρο οι New York Times.

Το πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη το παγκόσμιο εμπόριο - και κατ’ επέκταση τις τιμές, την απασχόληση και την ανάπτυξη - παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Μέχρι στιγμής, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις που προκάλεσαν οι απρόβλεπτες εμπορικές κινήσεις του Τραμπ από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι, ανεξαρτήτως των νομικών συνεπειών, η κατεύθυνση της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής δεν θα αλλάξει ουσιωδώς. Ξένες κυβερνήσεις και επιχειρηματικοί παράγοντες λειτουργούν με την παραδοχή ότι όσο ο Τραμπ παραμένει στον Λευκό Οίκο, οι δασμοί θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό εργαλείο πολιτικής.

Η επίκληση του «Section 122» και η επόμενη ημέρα

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικαλεστεί το λεγόμενο Section 122 - διάταξη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν- προκειμένου να επιβάλει οριζόντιο δασμό 10% εντός λίγων ημερών και πράγματι λίγο αργότερα υπέγραψε το σχετικό διάταγμα.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε για τα συνταγματικά όρια, όχι για την εμπορική πολιτική», έγραψε σε σημείωμά του ο Carsten Brzeski, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING Research. «Η ατζέντα δασμών του Τραμπ επιβιώνει, με νέα νομικά θεμέλια και μια περίοδο ακατάστατης μετάβασης».

Ο ίδιος και άλλοι αναλυτές δεν αναμένουν άμεση αναθεώρηση των προβλέψεών τους για την παγκόσμια ανάπτυξη και το εμπόριο λόγω της απόφασης.

Αν και ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί πλέον να επιβάλλει δασμούς με την ίδια ταχύτητα ή εύρος, χρησιμοποιώντας νόμο του 1977 που του παρείχε έκτακτες εξουσίες, διαθέτει εναλλακτικές νομικές οδούς για πιο στοχευμένα μέτρα - είτε μονομερώς είτε με τη στήριξη του Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου.

Επιφυλακτικές αντιδράσεις και περιορισμένα περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης

Ξένες κυβερνήσεις τηρούν προς το παρόν χαμηλούς τόνους, δηλώνοντας ότι εξετάζουν την απόφαση και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Παρότι θεωρητικά θα μπορούσαν να επιδιώξουν επαναδιαπραγμάτευση δασμών, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι δύσκολα θα ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική: οι πιθανότητες καλύτερης συμφωνίας είναι περιορισμένες, ενώ μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ενοχλήσει έναν πρόεδρο που έχει παραδεχθεί ότι ορισμένες αποφάσεις του λαμβάνονται και από προσωπική δυσαρέσκεια. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει, για παράδειγμα, ότι αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία στο 39% από 31%, επειδή ο Ελβετός πρόεδρος «τον ενόχλησε».

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί, τα υφιστάμενα επίπεδα προσφέρουν τουλάχιστον μια σχετική προβλεψιμότητα, σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, όταν οι αλλαγές πολιτικής μπορούσαν να γίνουν από το πρωί έως το βράδυ.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει. Όπως σημείωσε ο William Bain, επικεφαλής εμπορικής πολιτικής στα British Chambers of Commerce, η απόφαση «δεν κάνει πολλά για να καθαρίσει τα θολά νερά για τις επιχειρήσεις».

Γεωπολιτική, άμυνα και εμπορικές συμφωνίες

Σε πολλές περιπτώσεις, άλλες γεωπολιτικές ανησυχίες επισκιάζουν τους δασμούς στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, η εθνική ασφάλεια, η διατλαντική συμμαχία και η αμυντική συνεργασία αποτελούν επείγουσες προτεραιότητες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της επιθετικής στάσης της Ρωσίας.

Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, που επίσης εξαρτώνται από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, επιδιώκουν να διατηρήσουν σταθερές σχέσεις με την Ουάσιγκτον, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με την Κίνα.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να επηρεάσει και επικείμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ - Μεξικού - Καναδά, που υπέγραψε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, τίθεται προς επανεξέταση το καλοκαίρι.

Donald Trump John Sauer
AP

Το ζήτημα των επιστροφών και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις

Οι αναλυτές εξετάζουν επίσης τις συνέπειες της απόφασης για το αμερικανικό δημόσιο χρέος. Από τον Απρίλιο, οι δασμοί έχουν αποφέρει έσοδα άνω των 200 δισ. δολαρίων.

Ο Raphael Bostic, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, επισήμανε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το αν οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιστροφές δασμών. «Αν υπάρξει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων, θα πρόκειται για μεγάλη αναστάτωση», ανέφερε.

Η Capital Economics εκτιμά ότι, εφόσον το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποχρεωθεί να προχωρήσει σε επιστροφές, το κόστος θα μπορούσε να φθάσει τα 120 δισ. δολάρια, ή το 0,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Πάντως, στελέχη της αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά ως προς το ενδεχόμενο «ουρανοκατέβατων» κερδών. «Καμία σοβαρή επιχείρηση δεν στηρίζει τον ετήσιο προγραμματισμό της σε πιθανή επιστροφή δασμών», σχολίασε ο Juan Pellerano-Rendón της εταιρείας λογισμικού Swap.

Μετά την απόφαση, το δολάριο κατέγραψε πτώση, κίνηση που - σύμφωνα με τον Matthew Ryan της Ebury - αντανακλά ανησυχίες για ενδεχόμενο δημοσιονομικό κενό και αύξηση του ελλείμματος, αν απαιτηθούν μαζικές επιστροφές. Η αγορά ομολόγων, ωστόσο, αντέδρασε με σχετική ψυχραιμία.

Ο δικαστής Μπρετ Κάβανο, που μειοψήφησε, προειδοποίησε ότι η διαδικασία επιστροφών θα είναι «χάος».

Brett Kavanaugh

Μπρετ Κάβανο

AP

Αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου

Οι εκτεταμένοι δασμοί του Τραμπ έχουν ήδη αρχίσει να αναδιαμορφώνουν τα εμπορικά ρεύματα. Σύμφωνα με την Agathe Demarais του European Council on Foreign Relations, σύμμαχοι και αντίπαλοι των ΗΠΑ στρέφονται σταδιακά αλλού.

«Η Κίνα κατέγραψε παγκόσμιο εμπορικό πλεόνασμα 1,2 τρισ. δολαρίων το 2025 - το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από οποιαδήποτε χώρα - γεγονός που δείχνει ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις ανακατεύθυναν επιτυχώς τις εξαγωγές τους σε άλλες αγορές», ανέφερε.

Τον τελευταίο χρόνο, πολλές χώρες επιτάχυναν τις προσπάθειες σύναψης εμπορικών συμφωνιών χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως οι πρόσφατες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέσσερις χώρες της Νότιας Αμερικής και με την Ινδία.

Παρά τη δραματική διάσταση των εξελίξεων, το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε κατά 4% πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ στα αγαθά έφθασε σε ιστορικό υψηλό.

«Το εμπόριο δεν κατέρρευσε», σημείωσε ο Neil Shearing της Capital Economics.

Όπως τόνισε και ο Eswar Prasad, καθηγητής εμπορικής πολιτικής και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Cornell, «η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί σχετικά ανθεκτική απέναντι στην αβεβαιότητα των δασμών και την άνοδο των εμπορικών φραγμών, οπότε οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη είναι πιθανό να παραμείνουν περιορισμένες».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, διασώθηκαν άλλοι 20

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Χαρτογράφηση μιας καταστροφικής φιλίας - Από πάρτι με γυμνόστηθες στο Πουκέτ σε ταξίδια στο Paedo Island

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά - «Σε προχωρημένο στάδιο» ο σχεδιασμός Τραμπ για επέμβαση

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

08:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που πάρκαρε μόνο του;

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Matrix LED: Κάνουν τη νύχτα… μέρα!

07:46ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσο πράσινη και φθηνή είναι η ηλεκτροκίνηση των ηλεκτρικών ταξί στην Ελλάδα σήμερα;

07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικανού κροίσου

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους – «Καμπάνα» έως 40% για χιλιάδες ιδιοκτήτες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στη Λήμνο: 112 για περιορισμό των μετακίνησεων – Αυτοκίνητα κάτω από τα νερά στην πόλη

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

12:37LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η σύζυγός του είχε αποσύρει το διαζύγιο μετά τη διάγνωση με ALS - Εξηγεί τον λόγο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Στα 172,5 μέτρα η Σαγράδα Φαμίλια - Ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος 144 χρόνια μετά

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Οι δασμοί Τραμπ «ταράζουν» την οικονομία - Θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις «επιστροφές»;

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά - «Σε προχωρημένο στάδιο» ο σχεδιασμός Τραμπ για επέμβαση

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ