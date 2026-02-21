Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να οφείλει πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές φόρων εισαγωγών, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την Παρασκευή, όπου με ψήφους 6-3 έκρινε ότι οι δασμοί που επέβαλε μονομερώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% στις αμερικανικές εισαγωγές, λίγες ώρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας κήρυξε παράνομο το νομικό πλαίσιο που είχε χρησιμοποιήσει έως σήμερα για την επιβολή δασμολογικών τελών στο εμπόριο με διάφορες χώρες.

Το νέο μέτρο θα αντικαταστήσει πολλούς από τους δασμούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο και θα εφαρμοστεί βάσει του άρθρου 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για έως και 150 ημέρες υπό ορισμένες οικονομικές συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι οι πιθανές επιστροφές αφορούν ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και σχετίζονται με δασμούς που έχει ήδη εισπράξει η κυβέρνηση, από την εποχή που ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς χωρίς εξουσιοδότηση του Κογκρέσου.

Η εκτίμηση των 175 δισ. δολαρίων προέρχεται από το μοντέλο Penn Wharton Budget Model, το οποίο παρήχθη κατόπιν αιτήματος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Πρόκειται για μη κομματική ερευνητική ομάδα δημοσιονομικών θεμάτων του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.

Σύμφωνα με το Cnbc, έχουν καταθέσει αγωγές ζητώντας επιστροφές, επικαλούμενοι αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που είχαν κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί δεν ήταν νόμιμοι. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν διευκρίνισε αν η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τα ποσά που έχει ήδη εισπράξει, ούτε έδωσε σαφή κατεύθυνση για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία επιστροφών.

Ο πρόεδρος είχε επικαλεστεί τον Νόμο για τις Διεθνείς Επείγουσες Οικονομικές Εξουσίες (IEEPA) για να επιβάλει τους δασμούς. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος που χρησιμοποίησε τον IEEPA για αυτόν τον σκοπό.

Δυσκολίες για την επιστροφή των χρημάτων

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Μπρετ Καβανό, ένας από τους τρεις συντηρητικούς που διαφώνησαν με την απόφαση της Παρασκευής, προειδοποίησε για τις δυνητικές δυσκολίες στην υλοποίηση επιστροφών δασμών που έχουν ήδη εισπραχθεί. «Στο μεταξύ, ωστόσο, οι προσωρινές επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου μπορεί να είναι σημαντικές», έγραψε ο Καβανό στη διαφωνία του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κληθούν να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγωγείς που πλήρωσαν τους δασμούς IEEPA, ακόμη κι αν ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη μετακυλήσει τα κόστη σε καταναλωτές ή άλλους», ανέφερε.

«Όπως παραδεχτήκαμε στη δίκη, η διαδικασία επιστροφής πιθανότατα θα είναι ένα "χάος"», έγραψε ο Καβανό. «Επιπλέον, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι δασμοί IEEPA συνέβαλαν στην προώθηση εμπορικών συμφωνιών αξίας τρις δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και άλλες», πρόσθεσε.

«Η απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με αυτές τις εμπορικές διευθετήσεις».

«Παράνομο το 60% των δασμών»

Ο Μπράιαν ΛεΜπλαν, ανώτερος οικονομολόγος της PNC Financial Services Group, εκτίμησε ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA και κρίθηκαν παράνομοι αντιστοιχούν περίπου στο 60% του συνόλου των δασμών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Αυτό, όπως σημείωσε, σημαίνει ότι ο μέσος δασμολογικός συντελεστής υποχωρεί από περίπου 9,5% σε 5%, έως ότου αντικατασταθούν από νέα νομική βάση.



Ήδη από τον Δεκέμβριο, η U.S. Customs and Border Protection είχε υπολογίσει ότι 133,5 δισ. δολάρια από εισπραχθέντες δασμούς θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο επιστροφής – ποσό που έκτοτε αυξάνεται, καθώς η είσπραξη συνεχιζόταν μέχρι την τελική δικαστική κρίση.

