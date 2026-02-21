Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου τελικού η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν το σπουδαίο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Οι διαιτητές είναι οι κ.κ. Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας. Ευχή όλων να μην ασχοληθεί κανείς μαζί τους μετά το τέλος της αναμέτρηση.ς

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ν. Αλικαρνασσού 20.00 Ολυμπιακός -Παναθηναϊκός AKTOR Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Κατραχούρας/Τηγάνης Stand By (Τέγα-Τζαμάκου)