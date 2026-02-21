Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

Ο 74χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με 28χρονο που κινούνταν πεζός και ο οποίος τού έκανε παρατήρηση για την οδηγική του συμπεριφορά

Newsbomb

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 ΠΕΡΟΠΟΛΙΚΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη σύλληψη ενός ηλικιωμένου προχώρησαν αστυνομικοί στο Μεσολόγγι το βράδυ της Παρασκευής (20/02), με τον άνδρα να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες (20/2) το βράδυ, όταν ο κατηγορούμενος, 74 ετών, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με 28χρονο που κινούνταν πεζός και ο οποίος τού έκανε παρατήρηση για την οδηγική του συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ» - «Είχα προσπαθήσει να βάλω ακόμα και τέλος στη ζωή μου»

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

18:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Πάρκο Σποράδων: Ρεκόρ στις γεννήσεις μεσογειακής φώκιας

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-8: Sold out o τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών «Flamingo» σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε στο μηδέν ο Πανιώνιος, μόνη πρώτη η Καλαμάτα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ: 47 παραβάσεις σε 6.145 ελέγχους στην Αττική εντός 24 ωρών - Δύο συλλήψεις οδηγών

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα προτού συγκρουστεί σε δέντρο - Βίντεο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο φαινόμενο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα - Βίντεο

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Μια ανοησία το κεκλεισμένων των θυρών – Κλείνουμε το γήπεδο στον κόσμο»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-drone από τις ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας

16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βαθιά συγκίνηση στο μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά στο Καστράκι

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

16:25ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της και το μήνυμα για την οικογένεια

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-drone από τις ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ