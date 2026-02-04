Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά
Κατά την αστυνομική επιχείρηση στο γήπεδο Αιτωλικού συνελήφθησαν ορισμένα άτομα
Έπειτα από σειρά ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν την Τρίτη (03/02) σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού.
Εκεί, κατά τη διάρκεια ελέγχων, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα, σύμφωνα με το messolonghivoice.gr.
Κατά την επέμβαση, συνελήφθησαν ορισμένα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας για περαιτέρω έρευνα.
