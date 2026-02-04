Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά

Έπειτα από σειρά ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν την Τρίτη (03/02) σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού.

Εκεί, κατά τη διάρκεια ελέγχων, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα, σύμφωνα με το messolonghivoice.gr.

Κατά την επέμβαση, συνελήφθησαν ορισμένα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας για περαιτέρω έρευνα.

