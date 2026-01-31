Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

Οι παρεμβάσεις γίνονται στους οικισμούς Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών, στη Δράμα (Τέρμα Φιλίππου) και στο Χρυσοχώρι Καβάλας

Newsbomb

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λαχανόκηπους σε δημοτικές εκτάσεις, κοντά σε οικισμούς Ρομά σε Σέρρες, Καβάλα και Δράμα δημιουργεί η περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγαία σε συνεργασία με τη UNICEF. Στόχος είναι οι λαχανόκηποι να αποτελέσουν όχι μόνο μια υποδομή που θα προσφέρει τροφή, αλλά και ένα εργαλείο βιωματικής μάθησης, που θα υποστηρίξει μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως η καλύτερη διαχείριση των οργανικών και συνολικά η φροντίδα του κοινού χώρου.

Οι παρεμβάσεις γίνονται στους οικισμούς Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών, στη Δράμα (Τέρμα Φιλίππου) και στο Χρυσοχώρι Καβάλας. Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο ο Περικλής Χατζηνάκος από τη Μαμαγαία, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένους οικισμούς, με τη δημιουργία λαχανόκηπων, αλλά και με την εκπαίδευση των κοινοτήτων για το πώς να λειτουργούν τέτοιες «πράσινες» υποδομές.

«Ξεκινήσαμε με παρεμβάσεις στο πεδίο, αλλά προηγήθηκαν συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους δήμους. Δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί πρωτίστως πρέπει να εκπαιδεύσεις, να ευαισθητοποιήσεις και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των κοινοτήτων», αναφέρει.

Στον πιο υποβαθμισμένο οικισμό, στην Ηράκλεια, κατοικούν περίπου 100 Ρομά, σε μια περιοχή όπου, σύμφωνα με τον κ. Χατζηνάκο, δεν υπάρχουν δρόμοι, κάδοι και τακτική απομάκρυνση απορριμμάτων, ενώ τα σπίτια είναι αυτοσχέδιες κατασκευές. «Εκεί ξεκινήσαμε, παρά τις καθυστερήσεις λόγω βροχής, με αντικατάσταση του χώματος σε έκταση 50 τετραγωνικών μέτρων, γιατί ήταν γεμάτη από μπάζα και καμμένα σκουπίδια και χρειάζεται ολική αντικατάσταση και εμπλουτισμός ώστε το έδαφος να είναι κατάλληλο για καλλιέργεια», εξηγεί.

Μαμαγαία

Βιώσιμες καλλιέργειες λαχανικών

Στη Δράμα, μαζί με τις οικογένειες του οικισμού δημιουργήθηκε ένα κοινοτικό χωράφι/λαχανόκηπος περίπου 100 τ.μ., στη βάση πρακτικών της περμακουλτούρας, που περιλαμβάνει την προσθήκη εμπλουτισμένου χώματος και τη δημιουργία σειρών φύτευσης με οργανικά υλικά εδαφοκάλυψης και πλούσιο κομπόστ. Στη συνέχεια, θα μπει αυτόματο ποτιστικό σύστημα, θα γίνει σπορά χειμερινών και ανοιξιάτικων λαχανικών και επιπλέον κάλυψη με άχυρο.

«Στον οικισμό που βρίσκεται στη Δράμα, στο τέρμα της οδού Φιλίππου, η κατάσταση είναι καλύτερη· δεν είναι υποβαθμισμένος και εντάσσεται στον αστικό ιστό. Στο Χρυσοχώρι Καβάλας, στον δήμο Χρυσούπολης, διαβιούν σε ακόμη καλύτερες συνθήκες, 50 οικογένειες Ρομά και αναμένεται να δημιουργηθεί λαχανόκηπος σε 200 τ.μ.» λέει ο κ. Χατζηνάκος. Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται ακριβώς για λαχανόκηπους, αλλά για χωράφια παραγωγής τροφής σε δημοτικά οικόπεδα από 50 έως 200 τ.μ. Η αρχή θα γίνει με πιο απλές καλλιέργειες και όχι τόσο απαιτητικές και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί καλοκαιρινός λαχανόκηπος, καλλιεργώντας πάλι από το μηδέν, από τον σπόρο, μαζί με τις κοινότητες, τα φυτά που θα μπουν στα χωράφια.

Μαμαγαία

Διαχείριση των λαχανόκηπων

Στο πλαίσιο του έργου, τα μέλη της Μαμαγαία, ενέπλεξαν τους κατοίκους των οικισμών σε όλη τη διαδικασία αλλά και δεκάδες παιδιά μέσα από βιωματική εκπαίδευση και παιχνίδι. Όσον αφορά τη διαχείριση, έχουν έρθει σε επικοινωνία με πιο ηγετικές φυσιογνωμίες της κοινότητας και σε όλες τις περιπτώσεις, έχουν όχι μόνο αποδεχθεί, αλλά και μοιραστεί το μήνυμα στην κοινότητα ότι οι λαχανόκηποι θα είναι για το καλό όλων.

«Κατανόησαν και συνειδητοποίησαν άμεσα τα οφέλη του να τρώνε πιο καλά και υγιεινά και ότι πρέπει να φτιάξουν τον χώρο τους και να μην έχει τόσα σκουπίδια, ενώ περιμένουν πώς και πώς να συγκομίζουν την πρώτη παραγωγή. Μιλάμε για κοινοτικούς λαχανόκηπους, όπου σε κάποιες περιπτώσεις, ευελπιστούμε να στηρίξουν και οικονομικά τον οικισμό» αναφέρει ο κ. Χατζηνάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι τα μέσα Φλεβάρη αναμένονται να ολοκληρωθούν και οι τρεις λαχανόκηποι, ώστε να γίνει σπορά και να ετοιμαστούν τα καλοκαιρινά λαχανικά. Αν και το έργο ολοκληρώνεται επίσημα τον Φεβρουάριο, η Μαμαγαία θα προσπαθήσει να επεκτείνει τη συνεργασία, χωρίς ωστόσο να χάσει την επαφή με τις κοινότητες αφού, όπως τονίζει ο κ. Χατζηνάκος, «μιλάμε για ζωντανές παρεμβάσεις και έχει αναπτυχθεί μια υποδομή υποστήριξης».

Το πρόγραμμα WASH υλοποιείται από τη UNICEF σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Στόχος του είναι η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στους καταυλισμούς Ρομά μέσω τεχνικών, κοινωνικών και συμμετοχικών παρεμβάσεων. Η εν λόγω δράση που υλοποιείται από τη UNICEF σε συνεργασία με την Οργάνωση Μαμαγγαία, με τίτλο: «Συμμετοχικές Παρεμβάσεις Βασισμένες στη Φύση σε Περιβαλλοντικά Υποβαθμισμένους Οικισμούς Ρομά», εστιάζει σε κοινότητες της Βορείου Ελλάδας, και εκτός του περιβαλλοντικού υπόβαθρου, στοχεύει έμμεσα στην ενδυνάμωση της κοινότητας σε κομμάτια του βιοπορισμού και της υγιεινής διατροφής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Λανσάρει το δικό της brand εσωρούχων

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθηνών

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 6 Φεβρουαρίου

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

12:12LIFESTYLE

Μελάνια Τραμπ: Τι αποκαλύπτει για τη ζωή της το νέο ντοκιμαντέρ - Η φιλία με τη Μπριζίτ Μακρόν, ο αγαπημένος της τραγουδιστής και ο αγώνας της

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

12:02ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι, με Κολοσσό η ΑΕΚ – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (31/01)

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στα Ιωάννινα

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Μητσοτάκη στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος - Τι συζήτησε για τον Κάθετο Διάδρομο

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

11:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Φλαντρώ», «Έντα», γαλλικό σινεμά και Marvel - Οι προτάσεις για το Σαββατοκύριακο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά από τον Χρήστο Αηδόνη για το νέο σημαντικό έργο της Παλλήνης

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η περιφρούρηση της εθνικής μας κυριαρχίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές των ελληνικών αρχαιοτήτων - Λεηλάτησαν 87 αρχαιολογικούς χώρους

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ