Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό που εγκατέλειψε τόπο ατυχήματος - Παρέσυρε ποδηλάτη

Ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος παρέσυρε ποδηλάτη και εγκατέλειψε το σημείο συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην Αιτωλοακαρνανία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Αστακού-Αιτωλικού, στο ύψος της γέφυρας Μάστρου, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο, συγκρούστηκε νωτομετωπικά με ποδήλατο που οδηγούσε 52χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ποδηλάτη.

Ο κατηγορούμενος μετά το τροχαίο εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και τον τραυματία, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα από τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

