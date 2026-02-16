Εργατικό ατύχημα στο Μεσολόγγι: Άνδρας γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε σιδερένια πέργκολα

Το σημείο που χτύπησε ο εργαζόμενος στην πλατεία Μεσολογγίου

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία του Μεσολογγίου, όταν ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε την ώρα που κατασκεύαζε πέργκολες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aixminews.gr ο εργαζόμενος φέρεται να βρισκόταν πάνω στην πέργκολα, όταν ξαφνικά γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του σε ένα σίδερο της σκεπής.

Ο άνδρας από το χτύπημα έπεσε ημιλιπόθυμος με τους συνάδελφούς του να επιχειρούν να τον σηκώσουν, ενώ στη συνέχεια τον ξάπλωσαν πάνω στην πέργκολα.

Λίγο αργότερα ο εργάτης ανέκτησε τις αισθήσεις του και αφού πρώτα τον κατέβασε με ασφάλεια η Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.