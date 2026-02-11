Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Ένα ακόμη σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, αυτήν την φορά σε ένα εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένας 49χρονος άνδρας να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο 49χρονος εκτελούσε εργασίες σε εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας στα Κουφάλια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 – Θεσσαλονίκης, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στον πολυτραυματία εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ακολούθως, ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησαν μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης:

«Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησαν μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».