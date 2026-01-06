Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (6/1) η κλήρωση 3011 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 4, 27, 29, 10, 19 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

