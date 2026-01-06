Η JP Morgan δίνει καλές πιθανότητες για αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody’s

Η JP Morgan κάνει λόγο για «ισχυρές πιθανότητες» αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s, σε νεότερη ανάλυση.

Η Moody’s έδωσε την επενδυτική βαθμίδα (investment grade) στην Ελλάδα τη 14η Μαρτίου 2025. Ο οίκος αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε Baa3 από Ba1, με σταθερό outlook.

Συγκεκριμένα, η διάσημη επενδυτική τράπεζα τονίζει πως η Ελλάδα, όπως και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν «καλές πιθανότητες» αναβαθμίσεων, ενώ, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Γαλλία (εν μέσω πολιτικής αστάθειας) είναι οι χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης το 2026.

Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αυστρία αντιμετωπίζουν πιθανότητες ύψους 50% για μείωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης το επόμενο έτος από τουλάχιστον ένα εκ των τριών οίκων Moody’s, S&P Global Ratings ή Morningstar DBRS.

Συνολικά, πάντως, η JP Morgan προβλέπει περιορισμένες μεταβολές στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις στην Ευρωζώνη.

«Οι επίμονες δημοσιονομικές προκλήσεις ενέχουν κινδύνους υποβαθμίσεων στις αξιολογήσεις στη Γαλλία, αλλά και στο Βέλγιο, την Αυστρία και τη Φινλανδία. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε κάποια περιθώρια αναβαθμίσεων (αναβαθμίσεις αξιολόγησης ή / και προοπτικών) για τις χώρες της νότιας Ευρώπης», σημειώνει, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με τη JP Morgan, η Γαλλία εμφανίζει 50% πιθανότητες υποβάθμισης από την Moody’s, ενώ, το ενδεχόμενο μίας τέτοιας ενέργειας από την DBRS ανέρχεται στο 30%.

Το Βέλγιο, το οποίο μαζί με τη Γαλλία έχει χρέος πολύ πάνω από το 100% του ΑΕΠ, κινδυνεύει επίσης με υποβαθμίσεις. Οι αναλυτές τοποθετούν τις πιθανότητες για υποβαθμίσεις από την S&P και την Moody’s στο 50%.

Η Αυστρία αντιμετωπίζει πιθανότητες 50% για υποβάθμιση από την Moody’s και τη DBRS, και 20% από την S&P. Για τη Φινλανδία, η JP Morgan τοποθετεί τις πιθανότητες στο 20% από την S&P και τη Moody’s.

Η Ιταλία αναβαθμίστηκε από τέσσερις οίκους πέρυσι, με τη Moody’s, μάλιστα, να βελτιώνει την πιστοληπτική της αξιολόγηση για τη χώρα για πρώτη φορά από το 2002. Η JP Morgan τοποθετεί την πιθανότητα μίας ακόμη αναβάθμισης στο 30%, αλλά δεν προβλέπει καμία άλλη τέτοια ενέργεια από τους υπόλοιπους οίκους.