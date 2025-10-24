Μελέτη: Σχεδόν μία στις 5 περιπτώσεις ουρολοίμωξης συνδέεται με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος

Στην αμφβισβήτηση της επικρατούσας άποψης ότι περισσότερες από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος προέρχονται από κακή υγιεινή ή σεξουαλική μετάδοση, προχωρά μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό mBio, και αποκαλύπτει ότι σχεδόν το 20% των περιπτώσεων που αναλύθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση κρέατος μολυσμένου με το βακτήριο Escherichia coli (E. coli).

Η ανάλυση βασίστηκε σε περισσότερα από 2.300 δείγματα ούρων θετικά για E. coli που συλλέχθηκαν μεταξύ 2017 και 2021, καθώς και σε 3.300 δείγματα προϊόντων κρέατος που αγοράστηκαν σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή, σύμφωνα με το NBC News.

Ο Λανς Πράις, καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον και συν-συγγραφέας της μελέτης, σημείωσε ότι τα γενετικά στοιχεία δείχνουν άμεση σχέση μεταξύ των βακτηρίων που βρίσκονται στο κρέας και εκείνων που ανιχνεύονται σε ασθενείς με λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι το E. coli ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στο κοτόπουλο και τη γαλοπούλα, αν και βρέθηκε επίσης σε προϊόντα χοιρινού και βοδινού κρέατος.

Η δημοσίευση υποδεικνύει ότι η διασταυρούμενη μόλυνση κατά τον χειρισμό και την προετοιμασία τροφίμων είναι ένας βασικός παράγοντας στη μετάδοση αυτών των βακτηρίων.

Η μελέτη, μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου George Washington και του Kaiser Permanente , υπογραμμίζει τον αντίκτυπο σε περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα.

Σε αυτές τις γειτονιές, ο κίνδυνος τροφιμογενών λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος ήταν 60% υψηλότερος από ό,τι σε πιο εύπορες περιοχές.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι τα προβλήματα αποθήκευσης στα καταστήματα και οι κακές πρακτικές συσκευασίας θα μπορούσαν να σχετίζονται με αυτήν την αύξηση.

Η θεραπεία για αυτές τις λοιμώξεις παραμένει η ίδια όπως και για άλλες οδούς μετάδοσης, συνήθως με αντιβιοτικά, αν και η εξάπλωση ανθεκτικών βακτηρίων αποτελεί ανησυχία για τους ειδικούς.

Η έκθεση συνιστά αυστηρότερα μέτρα στην επεξεργασία, τη συσκευασία και την εμπορία κρέατος, προτρέποντας τόσο τους παραγωγούς όσο και τις ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίσουν στεγανές συσκευασίες απαλλαγμένες από μολυσματικά υγρά.

Το E. coli είναι η αιτία των περισσότερων λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες , με εκτιμώμενα έξι έως οκτώ εκατομμύρια κρούσματα ετησίως. Οι ειδικοί επανέλαβαν τη σημασία του σχολαστικού μαγειρέματος του κρέατος , της αποφυγής της διασταυρούμενης μόλυνσης και της άμεσης αναζήτησης ιατρικής βοήθειας εάν εμφανιστούν συμπτώματα, για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, τονίζουν οι ερευνητές, ανοίγουν νέους δρόμους για την κατανόηση και την πρόληψη των επιπτώσεων των μολυσμένων τροφίμων στη δημόσια υγεία.