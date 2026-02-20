NASA: Στις 6 Μαρτίου η πρώτη πτήση αστροναυτών γύρω από την Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Η αποστολή Artemis II θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από την αθέατη ή «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

NASA: Στις 6 Μαρτίου η πρώτη πτήση αστροναυτών γύρω από την Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Το πλήρωμα Artemis II της NASA

AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η NASA ανακοίνωσε ότι θα εκτοξεύσει την επανδρωμένη αποστολή Artemis II στις 6 Μαρτίου, για να πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια και το πιο μακρινό ταξίδι ανθρώπων στο διάστημα.

Η αποστολή Artemis II θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από την αθέατη ή «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική επανδρωμένη προσελήνωση στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως αναφέρει το BBC.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία όρισε την συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημέρα εκτόξευσης, έπειτα από μια επιτυχημένη προσομοίωση - μιας κρίσιμης δοκιμής πριν την απογείωση, κατά την οποία ο πύραυλος ανεφοδιάζεται με καύσιμα και ακολουθείται η πλήρης διαδικασία αντίστροφης μέτρησης. Αυτή η προσομοίωση είναι η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας Artemis στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στη Φλόριντα.

φεγγάρι

Κατά την διάρκεια συνέντευξη Τύπου, η Λόρι Γκλέιζ της NASA δήλωσε ότι τα τεχνικά προβλήματα, μεταξύ άλλων ζητήματα με τις στεγανοποιήσεις και τα φίλτρα, έχουν πλέον επιλυθεί: «Κάθε βράδυ κοιτάζω το φεγγάρι και το βλέπω και ενθουσιάζομαι πραγματικά, γιατί νιώθω ότι μας καλεί και επιτέλους είμαστε έτοιμοι».

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς - τον Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ- και έναν Καναδό, τον Τζέρεμι Χάνσεν. Η Γκλέιζ είπε ότι τα μέλη της αποστολής ήταν ενθουσιασμένα μετά την επιτυχημένη προσομοίωση και αργότερα, μέσα στην ημέρα, θα μπουν σε καραντίνα.

NASA

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς - τον Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ- και έναν Καναδό, τον Τζέρεμι Χάνσεν

AP

Οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε τροχιά γύρω από τη Γη και, αν όλα τα συστήματα λειτουργούν καλά, θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη. Το ταξίδι έως την Σελήνη διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες και το πλήρωμα θα ταξιδέψει γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, την πλευρά που δεν βλέπουμε ποτέ από τη Γη.

Θα βρίσκονται σε απόσταση 6.500 έως 9.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης και θα αφιερώσουν αρκετές ώρες στη μελέτη και τη λήψη εικόνων.

Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης, οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το τετραήμερο ταξίδι της επιστροφής και η αποστολή θα ολοκληρωθεί με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Οδηγίες της ΕΟΚ για την είσοδο των φιλάθλων

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία στις φυλακές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι λέει ο Άρειος Πάγος για τις εκταφές των σορών

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αγνοείται 44χρονος στον Γλαύκο - Έρευνες για τον εντοπισμό του

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ιχθυοτροφείου συγκρούστηκε με φορτηγό - 18 νεκροί

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου καλλιτέχνη

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αναβάλλονται επτά εκταφές - Οι συγγενείς θέλουν να σταλούν τα δείγματα στο εξωτερικό

20:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ξεκίνησε να βρέχει στην Αττική – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε φορτηγό - Δείτε βίντεο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο σε δομή φιλοξενίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον δράστη

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλει παγκόσμιους πρόσθετους δασμούς 10%

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πώς ανανεώνεται η Ασφαλιστική Ικανότητα για 01/03/2026 - 28/02/2027

19:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Στις 6 Μαρτίου η πρώτη πτήση αστροναυτών γύρω από την Σελήνη μετά από 50 χρόνια

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία:Ο Φρίντριχ Μερτς επανεξελέγη αρχηγός του κόμματος CDU με 91,2%

19:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer - Κρούγκμαν για την απόρριψη των αμερικανικών δασμών: «Ένα πολύ σκληρό πλήγμα»

19:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τη Wall Street και συρρέουν στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μυαλό μόνο στον Παναιτωλικό, όχι στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος για την ελληνική σημαία στο Σούλι ο Αντιπεριφερειάρχης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο: Επιβάλει παγκόσμιους πρόσθετους δασμούς 10%

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Φράγμα Ευήνου: Σε εξέλιξη η ελεγχόμενη υπερχείλιση - Εντυπωσιακές εικόνες

18:37LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Το σπίτι που μένει στην Ύδρα - Ποιος τον φιλοξενεί

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

20:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ξεκίνησε να βρέχει στην Αττική – Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου καλλιτέχνη

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ