NASA: Στις 6 Μαρτίου η πρώτη πτήση αστροναυτών γύρω από την Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Η NASA ανακοίνωσε ότι θα εκτοξεύσει την επανδρωμένη αποστολή Artemis II στις 6 Μαρτίου, για να πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια και το πιο μακρινό ταξίδι ανθρώπων στο διάστημα.

Η αποστολή Artemis II θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από την αθέατη ή «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική επανδρωμένη προσελήνωση στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως αναφέρει το BBC.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία όρισε την συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημέρα εκτόξευσης, έπειτα από μια επιτυχημένη προσομοίωση - μιας κρίσιμης δοκιμής πριν την απογείωση, κατά την οποία ο πύραυλος ανεφοδιάζεται με καύσιμα και ακολουθείται η πλήρης διαδικασία αντίστροφης μέτρησης. Αυτή η προσομοίωση είναι η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας Artemis στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στη Φλόριντα.

Κατά την διάρκεια συνέντευξη Τύπου, η Λόρι Γκλέιζ της NASA δήλωσε ότι τα τεχνικά προβλήματα, μεταξύ άλλων ζητήματα με τις στεγανοποιήσεις και τα φίλτρα, έχουν πλέον επιλυθεί: «Κάθε βράδυ κοιτάζω το φεγγάρι και το βλέπω και ενθουσιάζομαι πραγματικά, γιατί νιώθω ότι μας καλεί και επιτέλους είμαστε έτοιμοι».

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς - τον Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ- και έναν Καναδό, τον Τζέρεμι Χάνσεν. Η Γκλέιζ είπε ότι τα μέλη της αποστολής ήταν ενθουσιασμένα μετά την επιτυχημένη προσομοίωση και αργότερα, μέσα στην ημέρα, θα μπουν σε καραντίνα.

Οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε τροχιά γύρω από τη Γη και, αν όλα τα συστήματα λειτουργούν καλά, θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη. Το ταξίδι έως την Σελήνη διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες και το πλήρωμα θα ταξιδέψει γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, την πλευρά που δεν βλέπουμε ποτέ από τη Γη.

Θα βρίσκονται σε απόσταση 6.500 έως 9.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης και θα αφιερώσουν αρκετές ώρες στη μελέτη και τη λήψη εικόνων.

Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης, οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το τετραήμερο ταξίδι της επιστροφής και η αποστολή θα ολοκληρωθεί με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.