Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια
Ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, στις 23:22.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23/2), στις 23:22, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις βόρειες ακτές της Αστυπάλαιας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,8 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 21 χλμ. βόρεια της Αστυπάλαιας.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Και η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 14 χλμ., και επίκεντρο τα 21 χλμ. βόρεια της Αστυπάλαιας.
