Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα και επίσημα ανάμεσα στις 10 σφοδρότερες στα χρονικά

Η τεράστια χιονοθύελλα που έχει πλήξει τη Νέα Υόρκη είναι πλέον επίσημα μία από τις 10 μεγαλύτερες χειμερινές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Thundersnow in New York City striking One World Trade Center⚡️ ❄️ pic.twitter.com/7U8ABNucXp — Breaking911 (@Breaking911) February 23, 2026

Μέχρι τις 2 μ.μ. της Δευτέρας (τοπική ώρα), η καταιγίδα είχε ρίξει 50 εκατοστά χιονιού στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν, ξεπερνώντας τη χιονοθύελλα του Ιανουαρίου 2011 με 48,2 εκατοστά, η οποία κατείχε την 9η θέση στις σφοδρότερες χιονοθύελλες που έχουν καταγραφεί.

Massive snowfall happened in Queens, New York City, USA ?? (23.02.2026) pic.twitter.com/Z9W2GgTQOo — Disaster News (@Top_Disaster) February 23, 2026

Ένας κυκλώνας-βόμβα έφερε στην πόλη των εκατομμύριων κατοίκων τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα της δεκαετίας, αναφέρει η New York Post.

Πολίτης περπατά στην 42η οδό εν μέσω χιονοθύελλας στη Νέα Υόρκη, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. AP/Seth Wenig

Στο Μπρούκλιν, στο Sheepshead Bay μετρήθηκαν 57 εκατοστά χιονιού, με το Williamsburg και το Crown Heights να ακολουθούν με 53 εκατοστά.

Severe snowfall occurred in New York City, USA ?? (23.02.2026) pic.twitter.com/kR2CJicrhb — Disaster News (@Top_Disaster) February 23, 2026

Έξω από την πόλη της Νέας Υόρκης, το Lynbrook του Nassau County στο Long Island μέτρησε 60 εκατοστά και το Babylon του Suffolk County ανέφερε σχεδόν 75 εκατοστά χιονιού μέχρι στιγμής.

BRIGHT LIGHTS, THICK SNOW ❄️: New York City is bustling as a powerful nor'easter bombards the city. Some tourists enjoy the views of Time Square despite blizzard-like conditions.#snow #newyorkcity #blizzard pic.twitter.com/nNarTcLTOs — FOX Weather (@foxweather) February 23, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα ξανανοίξουν την Τρίτη, μετά από ένα τριήμερο Σαββατοκύριακο για τους μαθητές της Νέας Υόρκης, καθώς έδωσε εντολή τη Δευτέρα να μην γίνουν μαθήματα ούτε μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ο δήμαρχος είπε ότι σε ορισμένα μέρη της πόλης αναμένεται να πέσουν άλλα έξι εκατοστά χιονιού μέχρι τις βραδινές ώρες της Δευτέρας.

