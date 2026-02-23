Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και 650.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Στα 40 εκατοστά το χιόνι στο Σέντραλ Παρκ

Newsbomb

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και 650.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Έλκηθρο στην Times Square εν μέσω χιονοθύελλας, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026. 

AP/Seth Wenig
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερα από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, είναι αντιμέτωποι σήμερα με μια χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας, η οποία έχει παραλύσει τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στην πόλη Φρίχολντ, στο Νιου Τζέρσεϊ που απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν, το χιόνι έφτανε τουλάχιστον τα 60 εκατοστά. Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού είχε φτάσει τα 40 εκατοστά, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται ότι θα ενταθεί μέχρι το απόγευμα, τοπική ώρα.

Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών (Κονέτικατ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια και Ρόουντ Άιλαντ) έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την κυκλοφορία για όλα τα οχήματα. Τα σχολεία, οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πολλά καταστήματα, δεν άνοιξαν τις πύλες τους σήμερα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν ήταν επίσης κλειστή.

Περισσότερες από 5.800 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας. Ανεστάλησαν επίσης πολλά δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

Περίπου 650.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, εκ των οποίων 285.000 στη Μασαχουσέτη και 127.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

outages-23-2.jpg

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στις βορειοανατολικές πολιτείες χωρίς ρεύμα.

poweroutage.us

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από το γειτονικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν. Όμως η χιονοθύελλα δεν εμπόδισε τους Νεοϋορκέζους να πάνε στη δουλειά τους, αν και ήταν σαφώς λιγότεροι και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν.

«Νόμιζα ότι θα ήμουν μόνη μου» είπε, αιφνιδιασμένη, η Εβαντζελίν Πλακάς, γύρω στις 9 το πρωί στον σταθμό της Τάιμς Σκουέρ. Επέστρεφε στο σπίτι της αφού εργαζόταν όλη τη νύχτα ως προσωπικό ασφαλείας και βρήκε τη θύελλα «πανέμορφη, με απίστευτα χρώματα».

Στο ίδιο βαγόνι, ο 25χρονος Κρις είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι του, όμως προτίμησε να πάει στο γραφείο. «Το περίμενα, μόνο που έχει λιγότερους συρμούς στο μετρό», σχολίασε.

Άλλοι επέλεξαν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη και να επιστρέψουν στο σπίτι τους για τηλεργασία. «Έκανε κρύο, υγρασία, είχε πολύ αέρα. Αλλα ήταν όμορφα», είπε ο 45χρονος Κρις Κρόουελ.

Στο Γουίλντγουντ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ο Βίνσεντ Γκριρ, ήταν, αντιθέτως, «μπουχτισμένος». «Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, πάγωσα!» είπε, καθαρίζοντας με το φτυάρι το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε χθες ότι η θύελλα αυτή θα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η πόλη την τελευταία δεκαετία. Απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια του.

«Ιστορικών διαστάσεων» αναμένεται ότι θα είναι η κακοκαιρία και στη Βοστόνη, σύμφωνα με τη δήμαρχο Μισέλ Γου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το κύμα ψύχους στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, κυρίως από υποθερμία. Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περίπου 100 θάνατοι.

Από χθες, στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας με θέρμανση, για όσους έχουν ανάγκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και έπεσε πάνω σε σπίτι - Βίντεο

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα λείψανα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για πρώτη φορά στο κοινό 800 χρόνια από τον θάνατό του

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος διακομιδής ασθενών συνετρίβη στην Ινδία - Επτά οι επιβαίνοντες

20:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ουράνιο υπερθέαμα: «Παρέλαση» έξι πλανητών, ορατή με γυμνό μάτι

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την ψηφοφορία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Δύο περιπατήτριες χάθηκαν σε ορεινό μονοπάτι των Τζουμέρκων - Εντοπίστηκαν σώες από την Πυροσβεστική

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο – Όχημα καρφώθηκε σε κολόνα - Εικόνα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

20:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθραίες ανασκαφές

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και 650.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

19:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε θεατές - Ένας τραυματίας

19:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του "πρέπει" για την πρόκριση»

19:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στο «Ελ. Βενιζέλος» - Μετέφερε 21 κιλά κάνναβης σε αποσκευή

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διακόπτει ομιλία για να ρωτήσει αν είναι καλά μια γυναίκα - Βίντεο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Αθώος για τη διπλή δολοφονία των γονιών του δηλώνει ο γιος τους Νικ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Πολλοί άνθρωποι με έχουν βάλει στο στόχαστρο» - Πρώτο σχόλιο Τραμπ για τον εισβολέα στο Μαρ-α-Λάγκο

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: «Ρατσιστική αυτή η μεταμφίεση, να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στις εθνικές οδούς: 60 χιλιόμετρα ουρά στην Αθηνών-Λαμίας και 50 στην Αθηνών-Κορίνθου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho να απειλεί αστυνομικό - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

20:20LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Δείτε το πρώτο βίντεο από σκηνή της ταινίας The Riders στην Ύδρα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Θυρωρός έσωσε παιδί που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας - Βίντεο

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

17:26ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος εξηγεί ποιες τροφές μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου - Τι να τρώτε και τι να αποφεύγετε

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την ψηφοφορία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και 650.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

20:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ουράνιο υπερθέαμα: «Παρέλαση» έξι πλανητών, ορατή με γυμνό μάτι

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του - Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ