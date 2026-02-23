Οι ΗΠΑ εκκένωσαν την πρεσβεία τους στη Βηρυτό από το μη απαραίτητο προσωπικό

Αυτό συμβαίνει καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει δώδεκα στρατιωτικά πλοία σε ύδατα της Μέσης Ανατολής και ενδέχεται να προετοιμάζονται για μια αιματηρή, εκτεταμένη αντιπαράθεση με το ιρανικό καθεστώς.

Το τρέχον οπλοστάσιο των ΗΠΑ στην περιοχή περιλαμβάνει δύο αντιτορπιλικά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα στην Ερυθρά Θάλασσα, τέσσερα στον Περσικό Κόλπο και ένα αεροπλανοφόρο, το USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τέσσερα αντιτορπιλικά στην Αραβική Θάλασσα. Ένα άλλο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, έφτασε επίσης στη Μεσόγειο Θάλασσα την Παρασκευή, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία.

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μετακινήσει πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες 24 ώρες στο πλαίσιο της ανάπτυξης αεροπορικών και ναυτικών μέσων κοντά στο Ιράν, ανέφερε την Τρίτη το Axios , επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Μια σειρά από αεροσκάφη F-16, F-22 και F-35 παρατηρήθηκαν να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από ανεξάρτητα συστήματα παρακολούθησης πτήσης. Επιπλέον, το Ιράν ενδέχεται να διατάξει τους αντιπροσώπους του να ανταποδώσουν αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει «μεγάλης κλίμακας επιθέσεις» κατά του καθεστώτος, ανέφεραν οι New York Times την Κυριακή το βράδυ, επικαλούμενοι Αμερικανούς και Δυτικούς αξιωματούχους.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι αξιωματούχοι δήλωσαν στους NYT ότι, ενώ δεν έχουν ενημερωθεί για συγκεκριμένα σχέδια, η «αυξημένη «φλυαρία»» στις υποκλαπείσες τρομοκρατικές επικοινωνίες «υποδηλώνει κάποιο επίπεδο σχεδιασμού και συντονισμού επιθέσεων».

Ένα δεύτερο δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή ανέφερε ότι ο Τραμπ σκέφτεται « μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση [στο Ιράν] τους επόμενους μήνες » που θα ανέτρεπε το καθεστώς και τους ηγέτες του, με το μέσο ενημέρωσης να επικαλείται άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.