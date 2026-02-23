ΗΠΑ: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε θεατές - Ένας τραυματίας

Βίντεο από ένα demolition derby στην Τάλσα της Οκλαχόμα δείχνει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο έσπασε ένα φράγμα και έπεσε πάνω στο κοινό το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας πιθανώς τραυματισμούς.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9 μ.μ. το Σάββατο κατά τη διάρκεια του αγώνα κατεδάφισης αυτοκινήτων στο 62ο ετήσιο Darryl Starbird Rod and Custom Car Show στο Expo Center της Τάλσα.

Several spectators were hurt in a crash at a demolition derby in Tulsa, Oklahoma, when of the cars broke through a safety barrier and went into the crowd. Police said there were no serious injuries, but the event was shut down after the incident. https://t.co/kHsY4PUCnY pic.twitter.com/x6hu9dHRnr — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Η αστυνομία της Τούλσα δήλωσε στο FOX23 ότι τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε όταν ένα όχημα έσπασε ένα φράγμα και έπεσε πάνω στο πλήθος.

*Με πληροφορίες από The Oklahoman

