ΗΠΑ: Η στιγμή που αγωνιστικό αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε θεατές - Ένας τραυματίας
Το περιστατικό σημειώθηκε σε demolition derby στην Τάλσα της Οκλαχόα
Βίντεο από ένα demolition derby στην Τάλσα της Οκλαχόμα δείχνει τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο έσπασε ένα φράγμα και έπεσε πάνω στο κοινό το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας πιθανώς τραυματισμούς.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9 μ.μ. το Σάββατο κατά τη διάρκεια του αγώνα κατεδάφισης αυτοκινήτων στο 62ο ετήσιο Darryl Starbird Rod and Custom Car Show στο Expo Center της Τάλσα.
Η αστυνομία της Τούλσα δήλωσε στο FOX23 ότι τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε όταν ένα όχημα έσπασε ένα φράγμα και έπεσε πάνω στο πλήθος.
*Με πληροφορίες από The Oklahoman
