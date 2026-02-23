ΗΠΑ: Οι δασμοί στις εισαγωγές από την ΕΕ αναμένεται να ανέλθουν στο 15%

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ, οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από την ΕΕ αναμένεται να ανέλθουν στο 15%

Όπως αναφέρουν, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τα τελωνεία, θα επιβληθεί δασμός 15% στις εισαγωγές από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βάση για τον δασμό 15% είναι το παγκόσμιο δασμολογικό διάταγμα που υπέγραψε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της γερμανικής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανίας VDA δήλωσε ότι αναστολή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για την εξαγωγικά προσανατολισμένη οικονομία της Γερμανίας.

«Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναστολή της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει την αμερικανική κυβέρνηση να επανεξετάσει θεμελιωδώς ή ακόμη και να τερματίσει τη συμφωνία για τους δασμούς που έχει ήδη συμφωνηθεί, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη γερμανική οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Hildegard Mueller.