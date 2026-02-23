Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

Συνεχίζονται οι μάχες της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, με τον Νίκο Μάνεση να μην αφήνει πολλά περιθώρια στον ανταγωνισμό…

Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA σημείωσε 22,1% στο σύνολο και 15,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε 12% στο σύνολο και 12,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Οι «Δεκατιανοί», στον ΣΚΑΪ, έκαναν 10% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο πατέρα» σημείωσε 6,7% στο σύνολο και 5,2% στο δυναμικό κοινό. Η παρουσιάστρια δυσκολεύεται πολύ από τους αντιπάλους της και ακόμη δεν έχει βρει τις ισορροπίες της, κάνοντας ωστόσο μία φιλότιμη προσπάθεια. Στο OPEN, η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» έκανε 4,3% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Mega Σαββατοκύριακο» σάρωσε σε τηλεθέαση καταγράφοντας 17,7% στο σύνολο και 21,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ έκανε 17,8% στο σύνολο και 11% στους τηλεθεατές 18-54. Το μαγκαζίνο «Τώρα Μαζί», στο OPEN, έκανε 11% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό.

