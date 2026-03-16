Αλλάζουν τα μηνύματα στο Instagram – Τίτλοι τέλους για ένα σημαντικό χαρακτηριστικό

Το Instagram θα σταματήσει να υποστηρίζει τα end–to–end κρυπτογραφημένα μηνύματα από την 8η Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Meta, Ντίνα Ελ–Κασαμπί Λους, ανέφερε ότι η πλατφόρμα αποσύρει τη λειτουργία επειδή «πολύ λίγοι χρήστες» την αξιοποιούσαν στα προσωπικά τους μηνύματα, μιλώντας στο Verge.

Το Instagram έχει ήδη αρχίσει να ειδοποιεί τους χρήστες μέσα από την εφαρμογή, ενώ, ενημέρωσε και τη σελίδα υποστήριξης, προτείνοντας να κατεβάσουν τις συνομιλίες και τις εικόνες από τα E2EE chats πριν η λειτουργία καταργηθεί. «Όποιος θέλει να συνεχίσει να στέλνει end–to–end κρυπτογραφημένα μηνύματα, μπορεί εύκολα να το κάνει μέσω του WhatsApp», προσέθεσε η Λους.

Οι κρυπτογραφημένες κλήσεις και τα μηνύματα που έρχονται με το end–to–end encryption διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς και τα άτομα που επικοινωνείτε, έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο που ανταλλάζετε και ούτε η Meta, αλλά ούτε κανείς άλλος μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση

Ωστόσο, καθώς οι ρυθμιστικές Αρχές σε όλο τον κόσμο πιέζουν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας ανηλίκων, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει βρεθεί στο στόχαστρο.

Το 2024, ο γενικός εισαγγελέας της Νεβάδα κατέθεσε πρόταση για να απαγορευτεί στη Meta η παροχή end–to–end κρυπτογράφησης σε ανηλίκους, ενώ, πρόσφατα ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού κατηγόρησε την εταιρεία ότι γνώριζε πως η συγκεκριμένη τεχνολογία «θα έκανε τις πλατφόρμες λιγότερο ασφαλείς, καθώς θα εμπόδιζε τον εντοπισμό και την αναφορά σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών».

Παράλληλα και το Ηνωμένο Βασίλειο ασκεί πίεση στην κρυπτογράφηση, καθώς είχε ζητήσει από την Apple να επιτρέψει πρόσβαση τύπου backdoor στα δεδομένα του iCloud την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα.