Τηλεθέαση: Σάρωσε ο ALPHA στη βραδινή ζώνη – Τι έκανε Παναθηναϊκός και MasterChef

Η φετινή σεζόν ανήκει στον ALPHA, καθώς στις περισσότερες ζώνες σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, ξεχώρισε με τις δύο οικογενειακές κωμωδίες που ξεπέρασαν το 20%.

Χαρακτηριστικά, «Το σόι σου» κατέγραψε 21,9% στο σύνολο και 23% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» -που ακολούθησε- βρέθηκε στο 17,7% και στο 21,6%. Η δραματική σειρά εποχής, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε lead in, άγγιξε το 11,8% του συνόλου και το 11,1% των τηλεθεατών 18-54.

Ενδιαφέρον είχε και η τηλεθέαση του ΑΝΤ1, όπου ο αγώνας Παναθηναϊκού-Βικτόρια Πλζεν σημείωσε 16,8% στο σύνολο και 14,6% στο δυναμικό κοινό. Το «MasterChef», στο STAR, κράτησε παρέα στο 11,2% του συνόλου και στο 14,3% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, το επεισόδιο του «Survivor» σημείωσε 10% και 8,5%.

Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 15,9% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αθώοι», αντίστοιχα, βρέθηκαν στο 12,8% του συνόλου και στο 8,5% του δυναμικού κοινού.

