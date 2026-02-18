Τηλεθέαση: Ποια σειρά βάζει τα γυαλιά στον ανταγωνισμό; Ξεπερνά το 20%

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τα προγράμματα της βραδινής ζώνης να δίνουν σκληρή μάχη για να κερδίσουν το κοινό. Όπως αποδεικνύεται, ο κόσμος έχει κάνει τις επιλογές του και η σειρά του ALPHA «Να μ’αγαπάς» ξεχωρίζει.

Χαρακτηριστικά, χθες, η καθημερινή παραγωγή μυθοπλασίας σημείωσε 22,3% στο σύνολο, με το εν λόγω νούμερο να εντυπωσιάζει. Στο δυναμικό κοινό το σίριαλ έκανε 15,2%. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in, έκανε 17,5% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Porto Leone», που ακολούθησε, βρέθηκε στο 15,2% και στο 12,3% αντίστοιχα.

Στο STAR, το «MasterChef» κράτησε παρέα στο 10,3% του συνόλου και στο 13,6% των τηλεθεατών 18-54. Το «Survivor», στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, έκανε 10,1% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, το σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» έκανε 14,1% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς» σημείωσε 15,7% και 8%, αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κατέγραψε 13% στο σύνολο και 7,5% στους τηλεθεατές 18-54. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», που πήρε το lead in, έκανε 5,1% και 5,2% αντίστοιχα.

