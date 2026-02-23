Το ανατριχιαστικό τελευταίο ηχητικό του El Mencho - «Θα σε σκοτώσω αν δεν χαλαρώσεις, φίλε»

Επτά μέλη του καρτέλ CJNG του Μεξικού σκοτώθηκαν σε επιχείρηση των Ειδικών Δυνάμεων του Μεξικανικού Στρατού στην Ταπάλπα του Χαλίσκο, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες, ή αλλιώς γνωστό ως «El Mencho».

Η επιχείρηση, που υποστηρίχθηκε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, άφησε τρεις στρατιώτες τραυματισμένους, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο υπόπτων και οδήγησε στην κατάσχεση βαρύ οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών.

Στο πλαίσιο του θανάτου του "El Mencho", αρχηγού του Jalisco New Generation Cartel (CJNG) και ενός από τους πιο καταζητούμενους εμπόρους ναρκωτικών στο Μεξικό, ένα συγκλονιστικό ηχητικό επανέρχεται στο προσκήνιο όπου ακούγεται να απειλεί ευθέως έναν διοικητή της αστυνομίας, που προσδιορίζεται ως "Delta 1" να σταματήσει τις επιχειρήσεις σε περιοχές όπως η Chapala.

Ηχητικό περιεχόμενο

Ήταν μια ηχογράφηση διάρκειας λίγο περισσότερο από δύο λεπτών, στην οποία ο El Mencho του ζητά να αποσύρει όλο το προσωπικό του, καθώς δεν επέτρεπε να λειτουργεί η εγκληματική οργάνωση των τεσσάρων γραμμάτων. Ο άνδρας δέχεται χωρίς προβλήματα, ζητά συγγνώμη και του δείχνει σεβασμό.

«El Mencho» (M): «Δέλτα ένα»,

Αστυνομία (P): «Ποιος είναι;»,

M: «Κοίτα καλά, π@@@ γιε... Είμαι ο Mencho, φίλε»,

P: «Πώς;»,

M: Ηρέμησε τους δικούς σου. Είμαι ο Mencho, φίλε. Χαλάρωσε τους δικούς σου, αλλιώς θα σε σπάσω στο ξύλο, εσένα και όλη την παρέα σου. Σας έχω εντοπίσει 30. Ακόμα και τους δικούς σου θα σκοτώσω αν δεν ηρεμήσεις, φίλε. Πώς σου φαίνεται;», ακούγεται στην αρχή της συνομιλίας.

Το αξιοσημείωτο της ηχογράφησης είναι ότι, στο τέλος, ο αρχηγός του Καρτέλ ζητά συγγνώμη από τον αστυνομικό για την αγένεια του, στον οποίο εκείνος απαντά ότι απλώς ακολουθεί τις οδηγίες που έχει λάβει.

«Μ: Εντάξει, ούτως ή άλλως. Από εδώ μέχρι εκεί επίσης. Ορίστε, συγχωρέστε με για τα άσχημες λέξεις

P: Μόνο εδώ, τα παιδιά είναι εκεί, M: Εντάξει τότε. Φρόντισέ τα εκεί. Χαλάρωσέ τους όλους και πες τους ότι είναι εκ μέρους μου,

P: Φυσικά, κύριε,

M: Εντάξει

P: Οκ» ολοκληρώνεται η συνομιλία.

Η ηχογράφηση χρονολογείται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με την εβδομαδιαία Proceso, η οποία την κυκλοφόρησε στα κοινωνικά της δίκτυα για να δείξει πώς ο Νεμέσιο Οσεγκουέρα Θερβάντες, αντιμετώπιζε τους αξιωματικούς που δίσταζαν να συνεργαστούν για τον σκοπό του.

Τίποτα δεν είναι γνωστό για τον εμπλεκόμενο αστυνομικό, αν και θα μπορούσε να είναι διοικητής, αφού του ζητά να ηρεμήσει τους ανθρώπους του γιατί εμπόδιζαν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Την επόμενη μέρα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, οι αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψή του – χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά του – σύμφωνα με την Televisa, επικαλούμενη την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας (CNS).