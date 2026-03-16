Arctic Metagaz: Ακυβέρνητο στη Μεσόγειο το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με χιλιάδες τόνους LNG

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Arctic Metagaz εξακολουθεί να πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Λαμπεντούζα και Μάλτας από τις 3 Μαρτίου, όταν επλήγη από ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη.

Το πλοίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Σύμφωνα με το france24, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ιταλικό νησί Λινόσα και κινείται χωρίς πλήρωμα, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα.

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, σε συντονισμό με τη Μάλτα, θα συνεχίσει την παρακολούθηση του Arctic Metagaz, το οποίο εξακολουθεί να κινείται στην περιοχή μετά την επίθεση της 3ης Μαρτίου. Σύμφωνα με σημείωμα της Προεδρίας του Συμβουλίου, μετά από σύσκεψη υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, «το πλοίο βρίσκεται επί του παρόντος εντός της ζώνης Sar της Μάλτας».

Όπως αναφέρεται στο ίδιο κείμενο, οι μαλτεζικές αρχές έχουν ορίσει «ελάχιστη απόσταση ασφαλείας πέντε ναυτικών μιλίων», ενώ η Ρώμη έχει διαβεβαιώσει τη Βαλέτα ότι θα μοιράζεται τα δεδομένα παρακολούθησης από την πρώτη στιγμή.

«Η Ιταλία επιβεβαίωσε επίσης την ετοιμότητά της να πραγματοποιήσει δραστηριότητες υποστήριξης, εν αναμονή των αποφάσεων των αρχών της Μάλτας, με τις οποίες παραμένει σε συνεχή επαφή», σημειώνεται στο ιταλικό ανακοινωθέν. Στη σύσκεψη υπό την προεδρία της Μελόνι συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλλο Μουσουμέτσι.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea



Το Arctic Metagaz μεταφέρει ντίζελ και υγροποιημένο φυσικό αέριο

Το Arctic Metagaz μεταφέρει περίπου 900 τόνους ντίζελ και 60 χιλιάδες τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου, φορτίο που, σε περίπτωση σοβαρής διαρροής ή έκρηξης, θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη οικολογική καταστροφή στη Μεσόγειο. Τα 30 μέλη του πληρώματος έχουν απομακρυνθεί και το πλοίο παρακολουθείται από μονάδες του ιταλικού ναυτικού, ρυμουλκό, σκάφος αντιρρύπανσης και αεροσκάφος της ακτοφυλακής. Το πρωί της Παρασκευής το δεξαμενόπλοιο κινούνταν λίγα μίλια από το νησί Λινόζα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

Το Arctic Metagaz είχε δεχθεί πλήγμα στις 3 Μαρτίου ενώ έπλεε κοντά στη Μάλτα, έχοντας αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ με προορισμό το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη που φέρονται να εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης, με το Κίεβο να μην αναλαμβάνει επισήμως την ευθύνη, παρότι έχει εμπλακεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Ήδη τον Δεκέμβριο του 2025, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών SBU είχε αναλάβει την ευθύνη για επίθεση σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Ομάν, το «Qendil», ενώ έπλεε ανοικτά της Λιβύης. Τότε, το Κίεβο είχε κατηγορήσει το πλοίο ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που αξιοποιεί η Ρωσία για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας, χαρακτηρισμός που αποδίδεται και στο Arctic Metagaz, το οποίο τελεί υπό κυρώσεις από το 2024

