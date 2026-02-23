Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

Οι αποκλίσεις από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 5 έως 20 Μαρτίου θα ευνοήσουν την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση
Eurokinissi
Διακυμάνσεις θα παρουσιάσει σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις ο καιρός του Μαρτίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας
MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε στο youweather.com τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει:


Μάρτιος 2026

Ο Μάρτιος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, διαμορφώνεται ως ένας μήνας με συχνή διέλευση συστημάτων και συχνές αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό του. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανώτερη κυκλοφορία θα ευνοήσει την εμφάνιση οργανωμένων συστημάτων, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Παρότι οι μέσες θερμοκρασιακές τιμές στα 850hPa δεν εμφανίζουν ακραίες αρνητικές αποκλίσεις, οι αποκλίσεις από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 5 έως 20 Μαρτίου θα ευνοήσουν την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών, ειδικά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Ο υετός κινείται πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές στα δυτικά και βόρεια (με διαδοχικά επεισόδια βροχοπτώσεων), ενώ στα νοτιότερα ηπειρωτικά και στο Νότιο Αιγαίο οι αποκλίσεις είναι μικρότερες και τα διαστήματα καλοκαιρίας συχνότερα. Προς το τέλος του μήνα διαφαίνεται σταδιακή θερμοκρασιακή εξομάλυνση, κυρίως στη νότια Ελλάδα.

Συνοπτικά:

Ο Μάρτιος τείνει να είναι ελαφρώς ψυχρότερος του κανονικού στα βόρεια και πιο υγρός από τις μέσες κλιματικές τιμές στα δυτικά.
-1ο 10ήμερο (1–10 Μαρτίου)

Γενική εικόνα: Το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η εικόνα χαρακτηρίζεται από αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa σε όλες τις περιοχές, εντονότερες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Μακεδονία και την Θράκη οι έντονα αρνητικές αποκλίσεις συνδέονται με αυξημένη δυναμική αστάθεια και αυξημένα επεισόδια βροχοπτώσεων. Στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλία η τάση είναι παρόμοια αλλά ελαφρώς ηπιότερη, ενώ στη Στερεά Ελλάδα/Αττική/Εύβοια και την Πελοπόννησο οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις παραμένουν αρνητικές χωρίς όμως ακραίες ενδείξεις. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη διατηρούν ηπιότερες αποκλίσεις, γεγονός που υποδηλώνει μικρότερη διάρκεια ψυχρών επεισοδίων. Στα 850hPa οι θερμοκρασίες κυμαίνονται κοντά ή ελαφρώς κάτω από τις μέσες κλιματικές τιμές στα βόρεια, ενώ στα νότια τείνουν να εξισορροπούνται.

2ο 10ήμερο (11–20 Μαρτίου)

Γενική εικόνα: Το δεύτερο δεκαήμερο διατηρεί αρνητικές αποκλίσεις στα 500hPa, στοιχείο που υποδηλώνει μεσημβρινή κυκλοφορία με ισχυρό αυλώνα στην περιοχή μας. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη οι πρόβλεψης παραμένουν κάτω από τις μέσες κλματικές τιμές, ένδειξη σύντομων αλλά έντονων ψυχρών περασμάτων. Στα 850hPa οι τιμές κινούνται κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές, δείχνοντας είτε σύντομες αλλά ισχυρές ψυχρές εισβολές, είτε μέτριες ψυχρές εισβολές μεγαλύτερης διάρκειας. Η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα/Αττική/Εύβοια και η Πελοπόννησος εμφανίζουν πιο ισορροπημένη θερμοκρασιακή εικόνα, ενώ ο υετός παραμένει αυξημένος κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη η εικόνα είναι ηπιότερη.

3ο 10ήμερο (21–31 Μαρτίου)

Γενική εικόνα: Στο τρίτο δεκαήμερο παρατηρείται σταδιακή εξασθένηση των αρνητικών αποκλίσεων στα 500hPa. Αν και οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες των μέσων κλιματικών τιμών, υπάρχει εξομάλυνση ιδίως στα δυτικά και νότια. Στα 850hPa εμφανίζονται θετικές αποκλίσεις σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα σε Ιόνιο, Κρήτη και τμήματα της νότιας χώρας, υποδηλώνοντας την παρουσία θερμότερων σεναρίων.

Ο υετός περιορίζεται σταδιακά, κυρίως σε Νότιο Αιγαίο και κεντρική/νότια ηπειρωτικά Ελλάδα, ενώ στα βορειοδυτικά κινείται κοντά ή λίγο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές.

