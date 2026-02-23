Καιρός Καθαράς Δευτέρας: Με ηλιοφάνεια το πέταγμα του χαρταετού – Πού και πότε θα βρέξει

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια και τις Σποράδες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν

από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από νωρίς το απόγευμα πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και από το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα λίγων ασθενών βροχών κυρίως στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.