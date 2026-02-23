Καιρός Καθαράς Δευτέρας: Με ηλιοφάνεια το πέταγμα του χαρταετού – Πού και πότε θα βρέξει

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Καθαρά Δευτέρα - Η πρόγνωση για τον καιρό της εβδομάδας

Γιάννης Φιλιππάκος

Καιρός Καθαράς Δευτέρας: Με ηλιοφάνεια το πέταγμα του χαρταετού – Πού και πότε θα βρέξει
In Time
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια και τις Σποράδες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν
από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα. Τοπικές βροχές, γενικά ασθενείς, θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από νωρίς το απόγευμα πρόσκαιρα στην Πελοπόννησο. Λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και από το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα λίγων ασθενών βροχών κυρίως στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στους Καλούς Λιμένες - Φόβοι ότι οι νεκροί θα αυξηθούν

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές 2027: Η αυτοδυναμία της ΝΔ, ο Δένδιας και ο γρίφος της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρακοστή 2026: Στα ύψη οι τιμές στα ιχθυοπωλεία – «Πρωταγωνιστούν» γαρίδες, καλαμαράκια και σουπιές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: «Τα καμιόνια έγιναν φέρετρα» - Ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στο Newsbomb για την εκτέλεση των 200

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια είναι η ιστορία της παραδοσιακής λαγάνας

06:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ βόρεια της Σάμου – Αισθητός στο νησί

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Καθαράς Δευτέρας: Με ηλιοφάνεια το πέταγμα του χαρταετού – Πού και πότε θα βρέξει

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα και Κούλουμα – Τι συμβολίζουν και από πού πήραν τις ονομασίες τους;

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Καμία υποχώρηση σε εδάφη

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

04:44WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή Λήξης γεμάτη λάμψη στην Αρένα της Βερόνα

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Ύψιστη προτεραιότητα» η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα δουλέψουν σήμερα

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

02:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: «Τα καμιόνια έγιναν φέρετρα» - Ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στο Newsbomb για την εκτέλεση των 200

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Καμία υποχώρηση σε εδάφη

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια είναι η ιστορία της παραδοσιακής λαγάνας

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτη χωρίς αστερίσκους η ΑΕΚ, νίκη τετράδας ο Παναθηναϊκός

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Rasoul Namazi, ο Ιρανός καθηγητής για τη woke ατζέντα, το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ισλάμ στην Ευρώπη και τους Έλληνες που φοβούνται μην χαρακτηριστούν εθνικιστές

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο καρναβάλι της Έδεσσας - Στο νοσοκομείο δράστης και θύμα

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

04:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή Λήξης γεμάτη λάμψη στην Αρένα της Βερόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ